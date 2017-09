Anul acesta vom avea vin mai dulce, mai aromat şi mai mult

„Strugurii sunt sănătoşi, au zahăr mai mult. Şi aromele sunt mai bune”, susţine un oenolog ieşean.

Producătorii de viţă de vie au pentru ce închina anul acesta un pahar de vin. La nivelul judeţului Iaşi, producţia de struguri este cea mai bună din ultimii cinci ani, iar campania de recoltat se apropie de sfârşit. „În judeţul nostru avem 11.200 de hectare de vie, iar în prezent s-a recoltat 77% din suprafaţă. Avem o producţie mai bună ca anul trecut, de 9.500 de kilogame de struguri pe hectar, şi aici mă refer la viţa de vie nobilă şi hibridă la un loc, din care se face vinul”, a precizat Veronica Săvuţa, consilier superior în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Iaşi.

Astfel, în 2016, Direcţia Agricolă a înregistrat o cantitate de puţin peste 7.300 de kilograme pe hectar, iar acum doi ani de 4.800 kilograme pe hectar, fiind anul cel mai prost din 2013 încoace. Există însă şi suprafeţe care au dat producţie mai mare decât media pe judeţ. „La Cotnari avem 11.500 de kilograme pe hectar iar în acest moment am terminat de recoltat 70% din suprafaţă. Am recoltat 1.200 de hectare, mai avem 550. La noi, faţă de anul trecut, producţia este un pic mai mică, deoarece în 2015 am înregistrat un record de 12.500 de kilograme pe hectar. Prin urmare, la Cotnari este un an normal, avem soiuri unde am recoltat şi 14 tone pe hectar , cum e Frâncuşa, sau doar 9 tone, cum e Grasa de Cotnari”, a declarat Constantin Deleanu, directorul firmei Cotnari.





Pentru a strânge producţia, omul de afaceri a început cu un număr de 1.500 de culegători, în prezent mai având 1.100. Faţă de alţi ani, Deleanu spune că anul acesta vinul va fi mai dulce. „Va fi un pic mai bun ca anul trecut, a fost mai multă secetă, are mai mult zahăr. Am terminat de cules strugurii pentru sec, acum suntem în plin proces de recoltare a strugurilor pentru demisec iar peste o săptămână vom recolta 100 de hectare de Fetească Neagră. Este o tehnologie specială de producţie a acestui vin, din acest motiv voi avea mai puţini culegători. În medie, am cules zilnic cantităţi cuprinse între 800.000 şi un milion de kilograme de struguri”, a încheiat directorul societăţii Cotnari. Şi la Bucium producţia a fost peste cea de anul trecut, înregistrându-se între 9.000 – 10.000 de kilograme pe hectar. „Anul trecut a fost sub 9.000 de kilograme. Noi nu vinificăm doar din via noastră, ci şi de la producători care lucrează cu noi. Producţia de anul acesta este cu 10-15% mai mare cantitativ şi calitativ mai bună pentru că nu am avut problemele cu agenţii patogeni. Strugurii sunt sănătoşi, au zahăr mai mult, e ideal pentru ce ne-am planificat să facem. Şi aromele sunt mai bune pentru că nu a mai fost perioada de caniculă la fel de îndelungată ca anul trecut iar nopţile au fost răcoroase”, a specificat Florin Văraru, oenolog la Bucium.

Un alt viticultor din zona Iaşului, mai exact de pe dealurile Vişanului, spune că şi la el este un an propice. „Zona Moldovei este privilegiată deoarece atunci când a nins în primăvară, mugurii nu erau încă daţi şi nu a avut ce să îngheţe, cum s-a întâmplat în sudul ţării. A fost îndeajuns de cald iar ploile au venit când a trebuit. A fost un an echilibrat. Vinul va fi mai aromat, dacă va fi mai dulce nu ştiu să zic pentru că noi vinificăm până la sec. Pentru că via noastră are 50 de ani, avem producţie mai mică decât alţii. Anul acesta estimăm că vom recolta cam 6.000 de kilograme pe hectar. Noi abia ne-am apucat de cules deoarece urmărim exact momentul optim când strugurii ajung la maturitate deplină”, a explicat Marian Olteanu de la Gramma. Casa Olteanu are 26 de hectare de viţă de vie, o suprafaţă mai mică ca anul trecut. Creşterea producţiei de struguri de anul acesta, la nivel de judeţ, se datorează, într-o mică măsură, şi faptului că se recoltează pe anumite suprafeţe pentru prima dată, fiind primul an de rod. Dacă anul trecut s-au recoltat strugurii de pe 10.700 de hectare, anul acesta avem cu 500 de hectare în plus.

