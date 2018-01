Anul nou cu pomul vechi

Atâtea sărbători avem în perioada aceasta a anului, că te apucă speriatul: prea mult am cheltuit, prea mult am mâncat, prea mult am adăugat... Ce-i de făcut?

Răspunsul e simplu: să reducem din sărbători și să muncim mai mult, să facem lecturi, să mergem la o plimbare sau să măturăm o stradă, un trotuar, o curte. Sunt atâtea lucruri folositoare, încât poți să le enumeri la nesfârșit, dar noi, moldoveni (get-beget), ne ținem de petreceri. Un lung șir de sărbători, care încep de pe data de 24 decembrie (Ajunul de Crăciun), 25 – Crăciunul propriu-zis, apoi 31 decembrie, când e revelionul (însă nu Anul Nou), căci acela e pe drum. Pentru 1 ianuarie avem o definiție aparte – prima zi a noului an (pe stil nou). Sărbătorim, dar nu facem pauze prea mari. Abia de reușim să spălăm vesela și iarăși fugim la piață, după un cocoș pentru piftie. Vine Crăciunul pe stil vechi, adică 7-8 ianuarie, și iar stăm la masă, și iar facem concluzii pripite, că e prea mult Crăciun, că sunt prea copioase mesele și că se bea excesiv. Dar nu ne pasă, căci pe 13 ianuarie (adică a treisprezecea zi din 2018), noi ne pregătim să întâmpinăm anul nou pe stil vechi. Iarăși fripturi, sarmale, șubă și băutură. Fiecare bea ce are: unii de la magazin, alții din beciuri. Și e fericire absolută pe meleagurile celui mai sărac stat din Europa, care mereu stă cu mâna întinsă.

Pe data de 14 ianuarie 2018 este abia 1 ianuarie pe stil vechi. Unde, deci, se duc 14 zile și cărui an aparțin? Cine dintre cei o sută de moldoveni deștepți îmi poate răspunde? E o enigmă, un mister... Despre Bobotează și Sf. Ioan nu mai vorbim. Au fost pe 6 și 7 ianuarie și vor mai fi pe 18 și 19, dar, Slavă Domnului, sunt zile de post și nu va mai trebui de gătit bucate și de întins mese. Vom reduce aceste zile pentru a merge la Sfânta Biserică, pentru a ne ruga și a cere cât mai multă Lumină în aceste sărbători nesfârșite și încurcate.





Unii motivează că așa au apucat de la strămoși. Nu știu de la care strămoși, căci dacii, strămoșii noștri, aveau cu totul alte sărbători, alte obiceiuri și tradiții. Așa spune istoria. Impresionează niște tineri, puțin cam ignoranți, care fac trimitere la niște obiceiuri despre care n-au citit un rând. Cel mai simplu este să nu prea știi nimic și să sărbătorești non-stop aproape o lună. Nimeni nu citește o carte, un ziar, o revistă, nimeni nu frecventează o expoziție, nu vizionează un spectacol, nu iese cu propriii copii la plimbare. Toți întind mese copioase și petrec. Uită că-s săraci, că n-au lemne, că n-au cu ce plăti facturile, însă mănâncă și beau trei săptămâni în șir. E risipă de timp și de bani, dar dacă-i sărbătoare, ce să-i faci? Ori pe vechi, ori pe nou, ești nevoit să fii în rând cu lumea. E bine că aceste sărbători nesfârșite cad iarna, când e mai puțin de lucru pe câmp și oamenii își permit puțină fiestă - un fel de Anul Nou cu pomul vechi…

De la Anul Nou pe stil nou până la Anul Nou pe stil vechi, pomul se scutură și, în scurt timp, străzile, trotuarele și curțile noastre vor fi pline de brazi vechi, fără ace, care arată în fiecare an la fel de jalnic și trist.

Alexandra Tănase