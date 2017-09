Anunț dureros despre Adriana Iliescu. Ce mai bătrână mama din România rupe tăcerea. Prin ce trece acum femeia

Adriana Iliescu va avea un an plin de emoții pentru că fiica ei a început clasa a VIII-a. Fata celei mai în vârstă mame din România va susține vara viitoarele testele de la Evaluarea Națională.

În prezent, Adriana Iliescu are 79 de ani, dar asta nu o împiedică să fie o mamă grijiulie și dedicată pentru copilul ei. Adriana face teme cu fata ei și o pregătește temeinic pentru testele de Evaluare Națională, pe care Eliza le va susține anul viitor, potrivit Kanal D. Adriana Iliescu nu prea are bani pentru meditațiile fiicei ei așa că, Eliza studiază singură acasă, sub îndrumarea mamei sale.

„Eliza a inceput clasa a VIII-a. Avem emoţii mari şi ne canalizăm toată atenţia spre pregătirea să şcolară. Învăţăm împreună. De meditator nici nu se pune problema, nu avem bani să aruncăm pe meditaţii. Ne pregătim acasă, noi două. Eu sunt profesor de limba şi literatură română şi Eliza este foarte bună la această materie, iar la matematică ne descurcăm. Lucrăm suplimentar şi învăţăm la toate materiile. Planul meu ar fi că Eliza să fie acceptată la un liceu din cartier, unul din cartier, iar ea ar vrea să meargă alături de colegele ei la unul central. Ei, să vedem ce o mai fi până la vara”, a declarat Adriana Iliescu.





Adriana Iliescu a devenit celebră după ce a devenit mamă la o vârstă foarte înaintată. Este cea mai bătrână mamă din România, cu toate astea ea se consideră o femeie fericită. În urmă cu ceva timp, femeia a dezvăluit că are o pensie de aproape 2.000 de lei, care este o sumă destul de mare, comparativ cu situația altor pensionari.

Sursa: Avantaje.ro