ANUNȚ OFICIAL: Până la finalul anului, Armata română va achiziţiona primul sistem Patriot

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, că până la finalul acestui an Armata română va achiziţiona primul sistem Patriot.



El a anunţat că a fost demarată negocierea şi pentru cumpărarea tot din Statele Unite a încă 36 de avioane F16.

Ministrul Apărării a precizat că în vizita pe care tocmai a făcut-o în SUA a asigurat încă o dată partenerul american de faptul că România doreşte să dezvolte în continuare relaţia cu Statele Unite, prin dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu, prin dezvoltarea bazei de la Câmpia Turzii, printr-o prezenţă cât se poate de serioasă de asemenea în zona Mării Negre.





Mihai Fifor i-a adresat secretarului Apărării, Jim Mattis, invitaţia de a face o vizită în România şi şi-a exprimat speranţa că acesta va confirma o vizită în perioada imediat următoare.

În SUA, ministrul Apărării a avut întâlniri şi cu reprezentanţii companiilor din industria de apărare: ”Sunt companii cu care ne întâlnisem şi la Bucureşti, atât la Ministerul Economiei, cât şi la Ministerul Apărării, sunt companii interesate să vină să investească în industria de apărare românească, pentru că - aşa cum a spus-o şi primul ministru şi o întăresc şi eu de fiecare dată - noi nu am plecat la cumpărături cu banii statului român, ci ne dorim ca prin perteneriatele pe care le vom avea cu companiile din industria de apărare fie din Europa, fie din SUA să putem să retehnologizăm industria de apărare românească, să repornim această industrie, să facem transfer de tehnologie prin cooperare industrială şi de know-how, pentru că eu cred că este important ca aceşti bani să se întoarcă şi în industria de apărare românească.”

În ceea ce priveşte achiziţionarea sistemului Patriot, Fifor a explicat că este vorba despre este o achiziţie de tip ”guvern la guvern” şi în aceste condiţii nu se discută despre offset.

”Există alte clauze care se referă la mentenanţă şi mentenanţa se va face în România, la una dintre companiile româneşti, o să rămână să vedem la care. Ce pot să vă spun şi să vă asigur este că până la finele anului Armata română va achiziţiona primul sistem Patriot. Aşteptăm scrisoarea de acceptare din partea Statelor Unite pentru a putea să treceme la contractare şi să putem achiziţiona primul program”, a precizat ministrul Apărării.

Mihai Fifor a adăugat că, în discuţiile cu secretarul american al Apărării, partea română a solicitat eşalonarea plăţii sistemelor Patriot, ”pentru că este pe de o parte o dovadă de predictibilitate, pe de altă parte este mult mai convenabil pentru noi să putem să asigurăm pe următorii ani achiziţionarea acestor sisteme”.

”Tot până la finele anului sper să putem să finalizăm negocierea cu cei de la General Dynamics şi să pornim colaborarea între Uzina Mecanică Bucureşti şi General Dynamics şi totodată până la finele anului să achiziţionăm primele zece transportoare blindate Piranhia din acest program”, a mai declarat ministrul.

În ceea ce priveşte programul de achiziţie a avioanelor multirol, Fifor a menţionat că săptămâna viitoare se încheie programul prin care au fost cumpărate avioanele F16.

”Suntem în discuţii avansate pentru achiziţionarea a încă 36 de astfel de aparate din SUA, nu din Portugalia. Am trimis documentele necesare pentru a vedea preţul de achiziţie. Suntem la debutul acestei negocieri şi sperăm că vom reuşi să achiziţionăm încă 36 de avioane”, a anunţat ministrul.

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a vorbit, marți seara, la un post de televiziune, despre întânirile pe care le-a avut, în Statele Unite, cu reprezentanții unor importante firme din industria militară.

În acest context, Fifor a precizat că Executivul condus de Mihiat Tudose „nu a ieșit la cumpărături pe banii statului”, ci că se dorește „repornirea industriei românești”, informează Agerpres.

„Atât primul-ministru, cât și eu, în toate întâlnirile pe care le-am avut cu companii importante din industria de apărare din SUA sau din Europa, am spus-o cu toată fermitatea: nu am ieșit la cumpărături, noi nu am ieșit la cumpărături cu banii statului român: Dorim să facem transfer de tehnologie, de know-how în România, să avem cooperare industrială î n domeniul apărării și, în principiu, dorim să repornim industria de apărare românească, care a fost foarte bine poziționată și recunoscută la nivel mondial până la un anumit moment dat”, a spus ministrul Apărării, marți seara, la Antena 3.

Totodată, el a precizat că, până la finalul anului 2017, România va face pași importanți pentru înzestrarea Armatei.

„O sumă foarte consistentă se va duce pe un prim sistem Patriot din cele șapte pe care România le va achiziționa în perioada următoare. Spuneam că anul acesta, până la finele anului, de îndată ce vine scrisoarea de acceptare din partea Statelor Unite, vom putea intra pe partea de contractare concretă și cumpărăm primul sistem Patriot. De asemenea, tot anul acesta, ca element major pentru înzestrarea Armatei Române, este finalizarea contractului cu General Dynamics pentru transportoarele 8x8 Piranha 5 care vor fi fabricate la UMB, la Uzina Mecanică București”, a mai spus ministrul Apărării.

Fifor a anunțat și că firma General Dynamics va veni în România, negocieri având loc și cu Bell Helicopters.

„Cred că acesta este lucrul cel mai important, din cele 227 de transportoare blindate pe care statul român le va achiziționa, primele 30 vor fi realizate în Elveția, pe linia din Elveția, pentru că acolo se va deplasa personal de la Uzina Mecanică București, care se va specializa lucrând la aceste prime 30 de transportoare. Începând cu transportorul 31, deja linia va fi instalată la Uzina Mecanică București. La fel, vreau să vă spun că se discută cu Bell Helicopters în aceeași termeni, din cele 45 de elicoptere de atac pe care România intenționează să le achiziționeze primele vor fi realizate pe linia din Texas, însă marea majoritate vor fi realizate pe linia pe care Bell Helicopters o va avea la Ghimbav, la Brașov. Adică în termenii aceștia se discută cu marii parteneri pe care îi avem”, a mai spus sursa citată, explicând că există discuții și pentru alte achiziții, precum avioane F-16 și sistemul lansator multiplu HIMARS.

Ministrul Apărării a efectuat, în perioada 17-22 septembrie, o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, la Washington, unde a avut întâlniri cu secretarul Apărării, James Mattis, cu adjunctul consilierului prezidențial pentru securitate națională, Ricky Waddell, cu membri ai Congresului SUA și cu reprezentanți ai unor companii importante din industria de apărare americană — Raytheon, Lockheed Martin și Bell Helicopters.

Sursa: Agerpres News.ro