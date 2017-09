Un băiețel din Drochia suferă de „Mucopolisaharidoza Hunter tip 2″, o boală genetică foarte rară. Maladia evoluează foarte repede, auzul i s-a micșorat cu 30%, respiră foarte greu, iar vederea este slabă. Cu părere de rău la noi în țară nu există tratament pentru această boală, iar familia are nevoi de bani ca să facă investigații în străinătate, transmite Știri Locale.

„Bună ziua, sunt mama lui Rimbu Nichita, locuim în Drochia. Copilul nostru s-a născut din sarcina cezariană, cu o greutate de 3.700 kg la 41-42 săptămâni. De la 2 luni permanent răcește, pneumonie și bronșită acută. De la naștere era foarte neliniștit nu doarmea bine și plângea mereu. Medicii au spus ca e neliniștit din cauza tensiunii intercraniene. La vârsta de 2 ani a început să-și schimbe forma capului. Am consultat mai mulți medici însă nimeni nu putea confirma boala. În jurul vârstei de trei ani după un șir lung de investigații i s-a pus diagnosticul de „Craniostenoza sagitală”, la care a avut loc o intervenție chirurgicală, operația a fost reușită. După câteva luni am observat ca nu se vede nici o îmbunățățire și am început din nou investigațiile. I s-a făcut un test genetic și i s-a stabilit diagnosticul de „Mucopolisaharidoza Hunter tip 2”. Boala evoluează foarte repede deja a început să se micșoreze auzul cu 30%, respiră foarte greu, devine foarte nervos, vederea este slabă, dinții au început să cadă foarte devreme, nu vorbește și nici nu merge mult timp pentru că obosește foarte repede. Cu părere de rău nu avem tratament aici acasă. De aceea avem nevoie de investigări și tratament peste hotare, costurile sunt însă foarte mari pentru veniturile familiei noastre. Cu mare durere în suflet vă scriu pentru a vă cere ajutorul pentru copilașul nostru Nichita. Vă mulțumim din suflet și ne iertați pentru curaj”, a scris mama băiețelului.



Familia are nevoie de 2 mii de dolari. Cei care doresc să le întindă o mână de ajutor și să-i ofere o șansă lui Nichita pot face donații pe caritate.md



Sursa: știrilocale.md