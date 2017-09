Apple scumpeşte reparaţiile pentru iPhone, inclusiv pentru modelele mai vechi

Produsele Apple nu au fost niciodată ieftine, însă începând cu anul acesta, preţurile telefoanelor produse de companie au atins un nou prag superior.

Cu iPhone X, începând de la 1.000 de dolari şi modelele 8 şi 8 Plus de la 700, respectiv 800, era normal ca reparaţiile pentru aceste modele să fie foarte scumpe. Ciudat este însă faptul că imediat după anunţul noii generaţii de dispozitive, Apple a crescut preţurile pentru reparaţii inclusiv pentru modelele mai vechi.

În ciuda faptului că nu ştim cât va costa înlocuirea unui display pentru iPhone X, preţul acestei operaţiuni urmând a fi comunicat mai aproape de lansarea din noiembrie, preţurile pentru reparaţiile modelelor iPhone 8, 7 şi 6S sunt acum cunoscute. Înainte, înlocuirea unui display pentru iPhone 6S sau 7 costa 129 de dolari (pentru modelele fără garanţie, asigurare, sau fără Apple Care), însă acum preţul a fost ridicat la 149 de dolari.





Modelele 6S Plus, 7 Plus şi 8 Plus au suferit o scumpire similară, costul fiind ridicat de la 149 de dolari la 169 de dolari. Cei care au AppleCare+ vor plăti ca şi până acum, doar 30 de dolari pentru primele două operaţiuni de schimbare a display-ului, indiferent de modelul de telefon Apple pe care îl folosesc.

Tot anul acesta, garanţia extinsă AppleCare+ s-a scumpit. Pentru modelele Plus, Apple cere acum 149 de dolari pentru acest serviciu, o scumpire cu 20 de dolari de la 129 de dolari, în timp ce modelele standard, cu ecran de 4.7”, vor costa în continuare la fel. Cei care vor să asigure iPhone X prin AppleCare+ vor trebui însă să scoată din buzunar 200 de dolari.

După scumpirea modelelor iPad Pro, această scumpire a pieselor de schimb cu siguranţă nu va fi foarte populară printre fanii smartphone-urilor Apple.