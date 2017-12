Șapte semne surprinzătoare că ai imunitatea scăzută

Un sistem imunitar bun e capabil sa lupte cu numeroase infectii si atacuri asupra organismului, insa stilul de viata modern duce deseori la slabirea imunitatii si de cele mai multe ori nu ne dam seama de asta decat cand descoperim ca nu mai scapam de raceli sau ca facem toate gripele si bolile care circula in momentul respectiv.



Iata de la specialistii de la Prevention.com cateva surprinzatoare semnale de alarma pe care le trage sistemului tau imunitar. Invata sa le recunosti si incearca sa le combati.



1. Mananci prea multe dulciuri

Un studiu a aratat ca mancand 100 g de zahar (cat se afla in doar trei cutii de suc acidulat) reduci semnificativ capacitatea celulelor albe de lupta cu bacteriile cel putin 5 ore dupa consumarea zaharului.





Solutia: Bea cel putin o cana de ceai verde pe zi, bautura plina de antioxidanti, capabili sa neutralizeze radicalii liberi, responsabili de numeroase boli. Vitamina C e si ea un “carburant” extrem de eficient pentru imunitate, asa ca incearca sa bei macar o data pe zi o limonada facuta cu sucul unei lamai.

2. Nu bei destula apa

Exista un motiv intemeiat pentru care medicii insista pe consumarea a cat mai multe lichide cand esti bolnav. Organismul tau are nevoie de multa apa pentru a elimina toxinele – si da, cafeaua si ceaiul sunt considerate surse acceptabile de apa. Cantitatea ideala de lichide care trebuie bauta zi de zi variaza de la o persoana la alta. Dca urina ta e de culoare galben deschis, atunci bei destule lichide.

3. Ai niste kilograme bune in plus

Excesul de greutate e nesanatos pentru inima, creier si alte organe, insa poate ca nu stii ca e nociv si pentru sistemul imunitar. De fapt, mare parte dintre cei care s-au imbolnavit de gripa porcina in timpul epidemiei si au facut formele cele mai grave au aceeasi caracteristica: un indice de masa corporala de peste 40, adica aveau obezitate morbida. Greutatea excsiva cauzeaza dezechilibre hormonale si inflamatie, ceea ce slabeste capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu infectiile.

4. Bei apa de la chiuveta sau cismea

Poluarea din aer si din sol ajunge toata in panza freatica, cea din care iti iei apa de baut daca folosesti apa de la robinet sau de la o cismea. Substantele pe care le introduci astfel in organism iti afecteaza sistemul imunitar, care poate deveni incapabil sa reactioneze la atacurile virale si bacteriene asupra organismului.

Ca sa fii mai sigur ca bei apa curata, treci pe apa imbuteliata, care e filtrata si purificata.



5. Narile iti sunt mai uscate ca Sahara

Oricat de neplacute ar fi, secretiile nazale sunt de fapt o aparare eficienta impotriva racelilor si gripei. Suna dezgustator, dar mucusul actioneaza ca o capcana pentru virusuri si le elimina din corp. Cand caile nazale sunt prea uscate germenii pot sa-ti invadeze organismul fara sa mai intampine oprelisti. Daca uscaciunea e temporara, iriga-ti narile cu picaturi sau spray cu solutie salina. Mai poti folosi si un umidificator. Daca uscaciunea e cronica e mai bine sa te duci la doctor ca sa vezi care poate fi cauza acestui simptom.

6. Esti mereu cu nervii intinsi

Nu e o coincidenta ca racesti sau faci gripa dupa ce ai incheiat un proiect extrem de solicitant sau cu deadline strans. Conform unui raport al Asociatiei Psihologice Americane, stresul de lunga durata slabeste sistemul imunitar si capacitatea sa de lupta cu bolile. Mai mult, medicii imunologi spun ca daca devii stresat in timp ce esti bolnav de gripa, simptomele se vor inrautati considerabil.

7. Esti mereu racit

Acesta e un semn clar ca sistemul tau imunitar e incapacitat. Un adult tipic raceste in mod normal de 1 – 3 ori pe sezon, iar racelile dureaza 3-4 zile. Daca racesti mai des, rezistenta organismului tau e scazuta. Ti-aiputea imbunatati situatia dormind mai mult, facans miscare in mod regulat si incluzand in dieta mai multe legume si fructe.