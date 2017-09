Ar putea bacteriile de la duș să ne pună viața în pericol

Daca in cazul mucegaiului prezent in cabina de dus putem actiona cu usurinta, lucrurile stau altfel atunci cand vine vorba despre pericolele mai putin vizibile, cum sunt bacteriile situate in interiorul capului de dus.

Duza de la dus este unul dintre locurile in care viata microbiana se dezvolta in interiorul casei noastre. Pentru ca mediul este umed si cald, de fiecare data cand utilizam dusul coloniile de bacterii se dezvolta si se inmultesc. Cu toate acestea, riscul imbolnavirii pe acest fond este redus, conform Dr. Matthew Gebert, cercetator al stiintelor mediului in cadrul University of Colorado.

Ce bacterii pot fi gasite in interiorul capului de dus si cum ne ameninta sanatatea?

Mycobacterium nontuberculosis este o bacterie care apare in mod natural in mediul umed si in sol, dar care poate ajuge foarte usor si in duza de dus.





Desi multe dintre cele 150 de specii ale acestui tip de bacterii sunt complet inofensive, altele pot provoca infectii pulmonare severe, in special in cazul persoanelor ce au un sistem imunitar slabit.

Un alt tip de bacterie ce vietuieste in interiorul capului de dus este Legionella pneumophila, responsabila pentru boala legionarilor. Aceasta bacterie poate ajuge cu usurinta in sistemul respirator si cauza pneumonie.

De cele mai multe ori, insa, bacteriile de la dus sunt inofensive, declara Aaron E. Glatt, medic specializat in bolile infectioase in cadrul South Nassau Communities Hospital din New York.

“Bacteriile sunt, prin definitie, inofensive. Multe dintre acestea pot fi benefice pentru organismul uman, intrucat intaresc sistemul imunitar. Cu totii suntem expusi la bacterii in fiecare zi. Acestea se regasesc peste tot, in aer, in alimente, le intalnim prin contactul pe care il avem cu alte persoane sau animale, si foarte putine dintre acestea reprezinta un pericol pentru sanatate,” adauga acesta.

Respectarea regulilor de igiena

Chiar daca sanatatea nu ne este pusa in pericol, putem urma cateva reguli de igiena care sa elimine orice risc. Iata care sunt regulile de baza, conform opiniei specialistilor.

- Utilizarea capului de dus metalic este recomandata, intrucat studiile de specialitate efectuate pe aceasta tema arata ca bacteriile se acumuleaza intr-un procent mai mare in dispozitivele de dus din plastic.

- Pastrarea obiectelor sanitare curate prin utilizarea dezinfectantilor naturali (otetul).

- Atentie sporita la utilizarea dusurilor publice si evitarea locurilor vizibil murdare ce cresc riscul expunerii la bacteriile daunatoare si fungi, ce pot declansa aparitia infectii cutanate.

- Daca sistemul imunitar este slabit, putem opta pentru efectuarea bailor pentru a diminua riscul aparitiei afectiunilor pe fondul expunerii la bacterii periculoase. Prin contrast, presiunea capului de dus ne expune la inhalarea unui numar mai mare de bacterii.

Sursa: MedLive.ro