Are mai mulţi bani decât Beyoncé sau Taylor Swift. O tânără de 34 de ani a devenit una dintre cele mai bogate femei din America

Katrina Lake visa să devină medic, dar a renunţat la asta pentru o afacere care o face mai bogată decât Beyoncé sau Taylor Swift.



Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix şi a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care şi-a făcut averea singură, potrivit Business Insider

Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la eşecul unei idei de startup. În prezent, potrivit Forbes, Lake deţine 16,6% din acţiunile companiei, care s-a listat la bursă în urmă cu o lună, ceea ce îi aduce o avere de aproape 500 de milioane de dolari, devenind astfel una dintre cele mai tinere şi bogate femei din SUA. Cele două cântăreţe menţionate mai sus au averi impresionante: Swift (280 de milioane de dolari) şi Beyonce (350 milioane de dolari).





Doar Taylor Swift, 27 de ani, este mai tânără decât Katrina Lake în topul realizat de Forbes.

Cum a ajuns Lake la această avere?

A intrat la Stanford, cu intenţia de a deveni doctor, dar a devenit fascinată de economie. Aşa că după absolvire s-a alăturat unei firme de venture capital, sperând să se alăture unui startup care urma să fie finanţat de companie. "Nu am găsit o echipă potrivită pentru mine, dar am întâlnit peste 100 de antreprenori şi mi-am dat seama că toţi erau la fel de necalificaţi ca şi mine. Aşa că dacă voiam să devin acest retailer al viitorului puteam să încep singură", a declarat Lake.

A decis să meargă la Harvard Business School apoi ia venit ideea pentru Stitch Fix, un serviciu de fashion personalizat, după ce o altă idee de retail a eşuat. Ea spune că nu a fost uşor şi ca a avut şi noroc, iar azi Lake conduce o companie ce valorează miliarde de dolari.

Ea a menţionat pentru Entrepreneur.com care sunt cele trei cărţi care au influenţat-o cel mai mult:

1. It's Not about the Coffee: Leadership Principles from a Life at Starbucks de Howard Behar

2. carte de gătit Six Seasons: A New Way with Vegetables de Joshua McFadden

3. The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World – and Us de Richard O. Prum

Sursa: Businessmagazin.ro