Țările baltice au semnat acordul privind realizarea Rail Baltica

Premierii celor trei state baltice – Letonia, Estonia, Lituania – au semnat, marți, 31 ianuarie, la Tallinn, un acord cu privire la proiectul „Rail Baltica”, care include termenii de realizare a liniei de cale ferată, traseul și o serie de detalii tehnice, transmite agenția de știri LETA.



Acordul a fost semnat de către prim-ministrul estonian Jüri Ratas, prim-ministrul Letoniei, Maris Kuchinskis și premierul Lituaniei – Saulius Skvernyalis.

Acord privind „Rail Baltica” definește parametrii tehnici generali, traseul și durata de construcție.





In plus, acordul reglementează dreptul de proprietate asupra infrastructurii viitoare și a pământului de sub ea, precum și condițiile de finanțare a construcției.

Reamintim că, în octombrie 2016, după mai mulți ani de negocieri, statele baltice au semnat un acord privind înființarea companiei de proiect care va construi linia de cale ferata Rail Baltica, care va asigura legătura feroviară de mare viteză între orașele din Lituania, Letonia și Estonia.

Lungimea traseului Rail Baltica în Lituania ar trebui să fie de 360 de km, în Letonia – un pic peste 300 de km, în Estonia – aproximativ 300 km. Potrivit diverselor estimări, costul total al proiectului este de a ajunge la 13-18 miliarde litas (3,77-5,21 miliarde euro). Este de așteptat ca UE sa finanțeze 85% din proiect.

Proiectul Rail Baltica este programată sa fie finalizat în 2024.

Rail Baltica va lega in final statele baltice de Finlanda și Polonia, fiind unul dintre proiectele prioritare ale Uniunii Europene.

Prima etapă, cunoscută sub numele de Rail Baltica I, care se întinde de la granița Poloniei cu Lituania (Kaunas) a fost inaugurata pe 16 octombrie 2015. Construcția Rail Baltica II, a doua fază de conectare, Kaunas-Riga-Tallinn, este planificată sa a înceapa construcția în 2019.



paginaderusia.ro