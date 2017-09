Astăzi se sărbătorește Sf. Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei

Biserica Ortodoxa il cinsteste pe Sfantul Mucenic Vavila in fiecare an pe 4 septembrie.

Vavila, Episcopul Antiohiei, impreuna cu Cei trei Tineri Urban, Prilidjan, Epoloniu si mama lor Cristodula au devenit martiri dupa ce au fost ucisi in timpul domniei imparatului Decius (249-251). In perioada in care a stat ceva timp in Antiohia, imparatul a organizat un festival in cinstea zeilor pagani.

In timpul festivalului, cuviosul si tematorul de Dumnezeu Episcol al Antiohiei, Vavila, slujea Sfanta Liturghie in biserica, unde se ruga pentru toti credinciosii, invatandu-i cum sa depaseasca toate necazurile si suferintele suferite datorita credintei si iubirii pentru Mantuitor. Dupa gretoasa sa inchinare la idoli, Decius, dorind sa cunoasca Sfintele Taine horari sa intre in bserica pentru a vizita si profana locasul Domnului.





calendarulortodox.ro