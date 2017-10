Atac în Suedia: mai mulți oameni, răniți cu focuri de armă

Cel puţin şapte oameni au fost răniţi în urma unui atac armat ce a avut loc în Suedia

Atacul a avut loc la ora locală 23.30 (00.30, ora R. Moldova).

Poliţia suedeză a lansat o amplă operaţiune, evacuând perimetrul în care a avut loc atacul.





„Am primit mai multe sesizări legate de focuri de armă în Trelleborg. Când am ajuns la faţa locului, mai mulţi oameni aveau răni provocate de gloanţe. Am asigurat perimetrul şi am demarat o anchetă”, a declarat Fredrik Bratt, purtătorul de cuvânt al Poliţiei.



Răniţii au fost duşi la spital, iar poliţia a declanşat o vânătoare pentru prinderea atacatorului.

Autorităţile au afirmat că nu există nicio dovadă că atacul din centrul oraşului Trelleborg ar fi de natură teroristă.

Trelleborg este un oraş port aflat la aproximativ 30 de kilometri de oraşul Malmo şi la circa 50 de kilometri de Copenhaga, capitala Danemarcei.