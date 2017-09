Poliția din Marea Britanie anunță oficial că explozia de la metroul din Londra a fost un act terorist. Poliţia antiteroristă conduce ancheta cu privire la incidentul din staţia de metrou Parsons Green, unde au fost rănite „un număr” de persoane, a anunţat poliţia.

UPDATE 15:47 Explozia de la staţia de metrou a fost declanşată de un dispozitiv improvizat

Explozia care a avut loc vineri la staţia de metrou londoneză Parson Green a fost declanşată de un dispozitiv improvizat, iar serviciul britanic de informaţii interne, MI5, participă la investigarea incidentului, a anunţat Poliţia Metropolitană din Londra, relatează site-ul publicaţiei The Guardian.

„La ora 8.20 în această dimineaţă, la staţia de metrou Parsons Green, a avut loc o explozie într-o garnitură de metrou. Apreciem că a fost vorba despre o detonare a unui dispozitiv exploziv improvizat. După cum aţi văzut, există rapoarte privind 18 persoane rănite. Cele mai multe dintre răni sunt arsuri. Locul incidentului rămâne în prezent închis, iar investigaţia continuă. Există multe întrebări urgente în curs de soluţionare, iar sute de detectivi implicaţi verifică înregistrările camerelor de supraveghere, fac o anchetă criminalistică şi discută cu martorii. Această investigaţie este susţinută de colegii noştri de la MI5, care au venit cu expertiza lor în domeniul informaţiilor. Locuitorii Londrei se pot aştepta la o prezenţă sporită a poliţiei, în special în sistemul de transport, de-a lungul zilei", a declarat comisarul de poliţie Mark Rowley.

UPDATE 12:58 Explozia care a avut loc vineri la staţia de metrou londoneză Parson Green este investigată ca fiind un incident terorist, a anunţat Poliţia Metropolitană din Londra, relatează site-ul BBC News.

Comisarul de poliţie Neil Basu, coordonatorul unităţii antiteroriste din Londra, a declarat incidentul ca fiind unul cu caracter terorist. Acesta a precizat că nu poate confirma deocamdată cauza sau sursa declanşării exploziei.

Poliţia a confirmat că mai multe persoane au fost rănite, dar nu a oferit un număr exact al victimelor.

UPDATE 11:37 Serviciile de intervenţie au sosit la faţa locului, iar mai multe imagini arată cum persoanele rănite primesc îngrijiri medicale în afara staţiei de metrou

Nu există deocamdată nicio informaţie oficială în legătură cu natura incidentului, dar poliţiştii au anunţat că au primit mai multe apeluri de urgenţă.



Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj