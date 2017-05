Atacul terorist de la Manchester ține primele pagini ale presei internaţionale. Liderii lumii promit să-şi unească eforturile pentru a combate terorismul

radiochisinau.md/atacul-terorist-de-la-manchester-tine-primele-pagini-ale-presei-internationale---50880.htmlAtacul abominabil de la Manchester, soldat cu numeroşi morţi şi răniţi, în special tineri, ocupă, prin mărturii cutremurătoare şi declaraţii de condamnare, primele pagini ale presei internaţionale.

"Solidaritate şi indignare", titrează The Guardian, prezentând reacţiile liderilor din întreaga lume care şi-au exprimat compasiunea faţă de Marea Britanie, dar şi şocul şi condamnarea faţă de ceea ce premierul britanic, Theresa May, citată de revista Mirror, numeşte un atac "de o laşitate bolnavă", comis de un atentator "degenerat" care a văzut "un spaţiu înţesat de copii şi tineri drept o ocazie de a comite un carnagiu". ''Societatea noastră nu poate avea niciun fel de toleranță pentru continuarea acestui măcel. Nu mai putem accepta niciun moment masacrarea de oameni nevinovați'', a subliniat preşedintele american Donald Trump, numindu-i pe terorişti nişte "rataţi malefici" cu o "ideologie scelerată", potrivit Business Insider. Papa Francisc şi-a exprimat, la rândul său, solidaritatea "cu toți cei afectați de acest act de violență fără sens", spunând că se va ruga pentru cei răniţi şi sufletele celor morţi, notează Radio Vatican. O condamnare dură a venit şi din partea Consiliului Musulman din Marea Britanie, care potrivit The Sun, a catalogat atacul drept îngrozitor şi criminal şi şi-a exprimat speranţa că făptaşii îşi vor primi pedeapsa "atât în viaţa de acum, cât şi pe lumea cealaltă".

Liderii lumii promit de asemenea să-şi unească eforturile pentru a combate terorismul. "Vom lucra împreună cu prietenii britanici împotriva celor care plănuiesc şi execută astfel de atacuri inumane" asigură cancelarul german Angela Merkel, citată de The Local Germany, în timp ce noul preşedinte francez, Emmanuel Macron, doreşte, potrivit Liberation, "să consolideze cooperarea europeană" împotriva terorismului. Şi preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis premierului de la Londra "disponibilitatea de cooperare cu partenerii britanici în lupta împotriva terorismului - atât în cadru bilateral, cât şi în cadrul amplelor eforturi internaţionale", notează agenţia rusă Tass.





Atacul de la Manchester are impact şi asupra turneului întreprins în Europa de Donald Trump, constată New York Times. Dacă iniţial vizita în Europa era destinată prezentării modului în care viziunea sa "America înainte de toate" va afecta comerţul global, viitorul NATO şi Uniunea Europeană, acum discuţiile cu liderii europeni vor fi dominate de securitatea în spaţiile publice şi de răspunsul lumii în faţa extremismului, detaliază cotidianul american. Şi summitul G7 de la sfârşitul săptămânii este afectat de atacul de la Manchester, constată La Stampa, explicând că cei şapte lideri ai celor mai puternice ţări ale lumii vor dori să transmită un mesaj puternic şi fără echivoc, mai ales că cinci din aceste ţări au fost victimele unor atacuri foarte dure din partea terorismului jihadist.

Deocamdată Europa ia măsuri maxime de securitate în aşteptarea preşedintelui american. Roma, primul popas pe pământ european al lui Trump, instaurează o stare de alertă, deşi se afla deja la niveluri înalte de securitate, notează Il Giornale. Bruxelles-ul, unde Donald Trump va participa joi la summitul NATO, nu va lua măsuri suplimentare pentru că nivelul de securitate se afla deja la nivel maxim, scrie La Libre Belgique, explicând că au fost alocaţi 4.000 de poliţişti care vor patrula pe străzile capitalei belgiene. În plus, liderii europeni i-au pregătit preşedintelui american o "reuniune NATO ospitalieră cu scopul de a-l impresiona", după cum notează New York Times, şi de "a-i aminti cât de valoroasă este Alianţa Nord-Atlantică", observă şi The National. "După apelul făcut în Arabia Saudită pentru un efort reînnoit pentru a învinge "soldaţii răului", Donald Trump va căuta un sprijin suplimentar pentru campania sa împotriva terorismului mondial atunci când se va întâlni cu alți șefi de stat, la summitul NATO de la Bruxelles", iar "liderii europeni vor căuta o reafirmare a angajamentului Washingtonului față de alianța occidentală" explică The National. "Deși Trump și-a reconsiderat aprecierea anterioară din campanie, cum că NATO ar fi "învechită", ceilalți participanți la summit vor căuta o dovadă că puterea conducătoare a alianței este încă pregătită să le asigure securitatea", mai scrie cotidianul american.

Prima întâlnire a lui Donald Trump pe Bătrânul Continent va fi însă cea pe care o va avea miercuri dimineaţa cu Papa Francisc. Vizita se anunţă a fi una foarte interesantă, după cum remarcă Il Giornale di Italia, deoarece Trump soseşte la Vatican după ce a vândut Arabiei Saudite armament sofisticat de peste 100 de miliarde de dolari, sub pretextul de a-i apăra pe saudiţi de un posibil atac din partea Iranului, în timp ce Suveranul Pontif a atacat constant şi fără jumătăţi de măsură pieţele mondiale de armament pe care le consideră cei mai periculoşi inamici ai păcii. În cadrul întâlnirii accentul se va pune pe "rolul vital al puterii soft a diplomaţiei", notează Radio Vatican, subliniind că "nu toate problemele se pot rezolva printr-o politică dură".

