Atentie, mămici! Pufuleții sunt o bombă atomică pentru organismul copiilor

Una din gustarile preferate de cei mici, cat si de cei mari sunt pufuletii, insa putina lume stie care sunt efectele asupra organismului, in special cel al micutilor.

Pufuletii reprezinta una dintre gustarile preferate ale copiilor, sunt un adevarat pericol pentru sanatatea lor. Pufuletii traditionali reprezinta o adevarata bomba atomica pentu rinichi, din cauza continutului mare de sare, scrie mamistietot.

In alimentatia copiilor sub un an, sarea nici nu are ce sa cauta. Prin urmare cu atat mai putin pufuletii sarati. Insa nici in cazul celor mai mari nu sunt indicati, pentru ca sarea poate duce la diverse afectiuni cum ar fi hipertensiunea arteriala si pentru ca sarea adaugata in alimentatia copilului suprasolicita rinichii ducand la diverse afectiuni ale acestora sau producand dezechilibre in organism.





Nu este suficient sa ii “scuturati bine” cum am mai auzit, ca astfel le indepartati excesul de sare. Sarea este continuta in compozitia acestora.

Mai exista pe piata si acele sortimente cu diverse arome, cu branza, cascaval, smantana, alune, sunca, etc. asadar sunt plini de acele E-uri pentru gust si culoare, gen Tartrazina (E 102), care consumata la varste fragede, poate avea efecte serioase, la varste fragede precum dificultati de respiratie, urticarie, alergii, eczema, cresterea incidentei tumorilor tiroidiene sau tulburari de vedere. In plus contin si E 124, ce are are potential cancerigen si care alaturi de E102 fac parte din seria aditivilor alimentari incriminati pentru declansarea sindromului ADHD (hiperactivitate si deficienta de concentrare).