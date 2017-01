Așteptările anului 2017 prin ochii politicienilor și ale oamenilor de rând

Anul 2017 și-a intrat deja în drepturi și toate instituțiile statului și-au reluat activitatea în regim normal. După ce, vreme de aproape o lună, sistemul social-politic din R. Moldova a stagnat din cauza sărbătorilor de iarnă. În materialul ce urmează am încercat să aflăm ce își propun politicienii să realizeze în anul 2017, dar și care sunt așteptările cetățenilor, care într-un fel sau altul le-au acordat votul de încredere.

În prima parte a materialului am provocat reprezentanții celor mai cunoscute partide din Republica Moldova să ne vorbească despre prioritățile în activitatea politică pentru anul 2017. Ce își propun să realizeze aleșii poporului în acest an pentru cetățenii din Republica Moldova citiți în continuare.





Chiril Lucinschi, deputat PLDM





Fac parte dintr-o echipă, de aceea nu pot să vorbesc în numele tuturor. Partidul Liberal Democrat va decide care sunt prioritățile anului 2017, la data de 19 ianuarie. Părerea personală este că ar trebui să resuscităm dreapta politică. Pentru aceasta e necesar să revenim la negocieri cu partidele de dreapta din opoziție și să ne pregătim alegerile parlamentare din anul 2018. De asemenea, trebuie să monitorizăm activitatea Guvernului și a Preşedinţiei.





Valeriu Ghilețchi, deputat neafiliat



În 2017, planific, cu ajutorul lui Dumnezeu, să continuu activitatea legislativă. Am înregistrat două inițiative legislative pentru modificarea Codului Electoral. Una ține de interzicerea publicității stradale, iar alta de dreptul studenților de a vota la locul de studii. Voi depune eforturi ca ele să fie aprobate. Nu exclud înregistrarea unei noi inițiative ce ține de Codul Electoral. Ea se va referi la unele aspecte ce țin de alegerile parlamentare. O altă prioritate va fi susținerea familiilor, în special a celor cu mulți copii. În plan internațional, în cadrul APCE am fost numit raportor pentru un subiect care mi se pare foarte important. Raportul a fost inițiat ca urmare a faptului că autoritățile norvegiene au luat cinci copii din familia Bodnariu, ceea ce a generat o reacție internațională. Problema luării copiilor din familii de către serviciile sociale devine una tot mai serioasă în multe țări europene. În calitate de raportor va trebui să găsesc soluții la această problemă sensibilă. Doresc prin acest raport să ofer o protecție mult mai mare pentru familii și copiii lor. În plan politic, urmează să iau o decizie ce o voi face pe viitor. În urma alegerilor prezidențiale și a crizei pe spectrul de centru dreapta, este evidentă necesitatea unor schimbări. Cred că este nevoie de o puternică forță politică care ar promova procesul de integrare europeană de pe o platformă conservatoare.





Alina Zotea, deputat PL

Sfârşitul anului 2016 a fost marcat printr-o stabilizare a situației social-economice și o restabilire a dialogului cu partenerii de dezvoltare, fapt care deschide accesul la surse financiare care sunt importante pentru modernizarea țării. Astfel, semnarea acordului cu FMI, reforma administrației publice, reforma sistemului de pensionare, reforma justiției și instituțiilor de control urmează să producă rezultate palpabile deja, începând cu anul 2017. Fracțiunea PL va continua implementarea reformelor asumate față de UE, de asemenea ne vom concentra pe politici de dezvoltare economică, asigurarea unui mediu favorabil pentru investitori și vom continua promovarea idealului Unirii. În perioada următoare, alături de colegii liberali din Guvern și Parlament vom depune tot efortul ca R. Moldova să revină la „poveste de succes” așa cum era considerată în trecut de Parteneriatul Estic.

Corneliu Dudnic, deputat PD

Unul dintre principalele scopuri pentru anul 2017 este îmbunătățirea sistemului de legi care ar permite luarea unor decizii corecte în sfera economică din R. Moldova. Dacă este să mă refer la activitatea de deputat, atunci anul acesta planific mai multe întâlniri cu alegătorii, în mod special cu cei din Găgăuzia pentru că sunt din acea zonă. În general, în 2017 vom colabora cu actuala guvernare și vom susține inițiativele bune venite din Guvern, de asemenea vom monitoriza implementarea legislației din R. Moldova.

Oleg Lipskii, deputat PSRM

Scopurile și obiectivele Partidului Socialiștilor sunt scrise în programul acestuia. Cât despre scopurile personale pentru anul 2017, voi propune niște proiecte de legi care vin să asigure creșterea economiei țării, în mod special acestea vor viza sfera transporturilor.

Andrei Năstase, lider DA

Cu permisiunea dvs., aș dori să nu fac diferențe dintre planurile personale și cele ale Platformei Demnitate și Adevăr, deoarece acestea se suprapun totalmente la capitolul activitate politică. Anul 2017 este unul capital în sinergia obiectivelor noastre strategice. Este un an în care va avea loc Congresul extraordinar al Partidului, la care vom adopta un nou statut și un nou program, este anul consolidării și dezvoltării structurilor noastre teritoriale, atacate în mod nepermis de oligarhie prin tentative multiple de corupere. Este, de asemenea, un an pregătitor pentru alegerile parlamentare anticipate sau în termen, pe care suntem sortiți să le câștigăm pentru a scoate țara din captivitatea unui regim criminal și antipopular, instalat acum un an pe furiș, pe ușa din spate a democrației, în oprobriul general al maselor populare protestatare. Va fi și anul cel mai dificil în care persecuțiile, hărțuirea, intimidările, răfuiala vor fi puse în aplicare de Plahotniuc și acoliții săi.

Canalele sale antimediatice și propagandistice își vor intensifica mușcăturile otrăvite ale linșajului, vor recurge la minciuni și fabulații din ce în ce mai ticăloșite și, iertați-mi expresia, provocatoare de greață socială. Pe de altă parte, nu pot să nu trec în revistă și lucrurile pozitive care se vor produce în acest nou an. Sunt sigur că vom fi martorii unei rezistențe populare fără precedent, inclusiv prin proteste de masă, care se vor extinde și vor crește în intensitate. Dar cel mai important lucru e că oamenii vor conștientiza importanța capitală a alegerilor parlamentare și vor fi determinați ca să nu facă niciodată marea schimbare. Doar așa vom putea reveni la agenda politică așteptată de întreaga societate – reforma profundă și exhaustivă a țării noastre.

Maia Sandu, lider PAS

Principala sarcină a PAS în 2017 este să creștem partidul și să devenim cât mai mulți. Ne propunem să creăm cât mai multe organizații teritoriale și locale, astfel încât mesajele noastre și adevărul să ajungă în cât mai multe case. Ne pregătim cu toată seriozitatea pentru următoarele alegeri parlamentare, deoarece credem că singura soluție de ieșire din criza în care am fost aduși de guvernanții corupți este aducerea în politică a unor oameni noi, integri, oneşti, gata să lucreze pentru binele cetățeanului. Ca partid de opoziție autentic vom urmări atent ce se întâmplă în țară, vom ieși permanent în fața dumneavoastră cu poziții ferme privind problemele cu care se confruntă cetățenii și vom informa partenerii externi de toate devierile guvernării de la cursul european.



Evenimentele din ultimii ani, ne-au demonstrat că uneori cetățenii R. Moldova nu sunt de acord cu politicienii, de aceea am ieșit în stradă și i-am întrebat ce așteptări au ei de la anul care tocmai a venit.

Ana, 59 de ani, muncitoare la uzină

În 2017 îmi doresc să se schimbe conducerea și atunci cred că se vor îmbunătăți și toate celelalte. Aș vrea ca guvernanții să se gândească mai mult la popor, să majoreze pensiile și să ofere locuri de muncă pentru tinerii specialiști.

Tamara, 70 de ani, pensionară



Aș vrea să se schimbe tot în țara aceasta, dar, în primul rând, guvernarea. Poate măcar atunci oamenii vor avea locuri de muncă și pensii decente ca să-și permită măcar să se alimenteze normal. Avem nevoie de oameni care nu se vor gândi doar la buzunarul lor, dar vor avea grijă și de poporul acesta amărât.



Maia, 50 de ani, emigrată în Grecia



În anul 2017 îmi doresc să nu mai fie corupția care de ani buni înflorește în toate instituțiile statului. Acum, de exemplu, la spital dacă n-ai bani, nu ești om. Și mai vreau să avem de muncă acasă, să nu trebuiască să lăsăm casa și masa, părinții bătrâni și copiii și să plecăm peste hotare. Dac-ar ști guvernanții cât de amară e pâinea printre străini, poate că s-ar mișca lucrurile și în țara asta.

Claudia, 54 de ani, asistentă medicală



Nici nu știu cum să vă spun, ca să mă înțelegeți corect, vreau să ne unim cu România. Pentru că doar așa copiii noștri, care sunt plecați peste hotare, vor putea veni acasă și noi vom pleca la ei. E drept că și acum vin fără probleme, dar cu isprăvile politicienilor din ultima perioadă, mă tem că se va schimba situația. Eu numai asta vreau, că salariu am bunișor, acum l-au mărit puțin și chiar mulțumesc.

Ion, 67 de ani, măturător



În anul care tocmai a venit, vreau să fie bine, sănătate și pace. Să avem pensii și cei din Parlament să fure mai puțin. Dar așa, ei pun în buzunar, dar lumea moare de foame. Și pe urmă datoriile tot pe spatele nostru le pun, dar așa nu se face.

Sofia, 19 ani, studentă



În 2017 aș vrea să se schimbe toți deputații din Parlament. Poate măcar atunci va triumfa dreptatea și nu va mai fi corupția în care se îneacă Moldova. Și mi-aș dori ca oamenii din R. Moldova să fie mult mai responsabili, mai onești și mai implicați civic.

Conform datelor unui sondaj făcut public pe 16 ianuarie 2017 de Asociația Sociologilor și Demografilor, 55 la sută dintre respondenți își doresc organizarea alegerilor parlamentare anticipate în 2017. În intențiile de vot, Partidul Socialiștilor se situează pe prima poziție cu puțin sub 38 la sută din totalul respondenților. Pe locul doi s-ar clasa Platforma Demnitate și Adevăr, cu peste nouă la sută dintre opțiuni, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate cu aproape nouă la sută. Dintre politicieni, respondenții au cea mai mare încredere în Igor Dodon, după care urmează Maia Sandu, Andrei Năstase, Renato Usatîi și Vladimir Voronin.