Avocatul proprietarilor operei "Cumințenia Pământului", Bogdan Grabowski, a afirmat miercuri seară că nu a avut, până în prezent, nicio discuție cu Guvernul Grindeanu în ceea ce privește situația lucrării și o eventuală negociere cu statul român.

El a subliniat că proprietarii doresc "să fie respectată înțelegerea făcută cu Ministerul Culturii, în calitate de reprezentant al Guvernului, în martie 2016, respectiv transferul dreptului de proprietate din patrimoniul actualilor proprietari în patrimoniul Guvernului în schimbul plății prețului negociat și convenit de comun acord de 11 milioane de euro", în caz contrar existând posibilitatea acționării în judecată a statului român.

"Cu noul guvern nu am avut niciun fel de discuții până-n acest moment. Nu am fost contactați. Singurele 'replici', dacă am putea să le spunem așa, au avut loc prin intermediul presei, când fie domnul Dragnea sau domnul Vulpescu mai declarau ceva. Am dat și noi câte o replică", a declarat Grabowski pentru AGERPRES.





Avocatul a fost prezent alături de Dinu Viloiu, fiul Paulei Ionescu, unul dintre coproprietarii lucrării, nepotul inginerului-constructor Gheorghe Romașcu, primul proprietar al sculpturii "Cumințenia Pământului", critici de artă, artiști, iubitori ai artei lui Brâncuși, la o ediție a Cafenelei critice, dedicată acestei lucrări, manifestare inițiată și moderată de criticul și istoricul literar Ion Bogdan Lefter.

Avocatul a adăugat că "în acest moment negocierile (n.r. — cu statul român) sunt blocate".

"În acest moment, doamnele proprietare n-au luat o hotărâre definitivă", a spus Grabowski, menționând că există cel puțin două soluții în acest moment.

Una ar fi organizarea unei licitații, care, spune avocatul, nu ar avea sorți de izbândă, din cauza stadiului procedurii de negociere cu statul român, unde este neclar, din punct de vedere al unui terț, dacă statul o cumpără sau nu.

"Un alt demers pe care ar putea să-l facă proprietarii—și probabil spre aceasta se va tinde — este să dea în judecată statul român, acesta urmând să fie obligat să plătească prețul de 11 milioane de euro în schimbul sculpturii", a mai spus avocatul.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat într-un interviu acordat AGERPRES, că a cerut ministrului Culturii și Identității Naționale, Ionuț Vulpescu, "să clarifice acea situație, pentru că a rămas cumva așa, în ceață".

Lucrarea "Cumințenia Pământului" ar putea fi admirată din nou de public, la sfârșitul lunii iunie, în cadrul expunerii din Sala Constantin Brâncuși de la Muzeul Național de Artă al României, a afirmat recent directorul general al instituției muzeale, Călin Stegerean.

El a precizat că lucrarea "face obiectul unui contract de împrumut pe care muzeul l-a încheiat cu proprietarii cu o durată de un an, a fost încheiat acest contract undeva la finalul lunii ianuarie".

Capodopera "Cumințenia Pământului" este clasată în categoria Tezaur a Patrimoniului cultural național.

Casa Artmark, în calitate de mandatar al proprietarilor, a început în 3 septembrie 2014 procedura de înștiințare a Ministerului Culturii în vederea exercițiului preempțiunii, conform obligațiilor legale.

Realizată în 1907, "Cumințenia Pământului", alături de opere precum "Sărutul" și "Rugăciunea", marchează cea mai apreciată perioadă de creație a lui Brâncuși.

"Cumințenia Pământului" a fost cumpărată în 1911 de inginerul și iubitorul de artă Gheorghe Romașcu chiar de la artist, a fost confiscată abuziv în 1957 de conducerea comunistă a Muzeului de Artă și retrocedată după 51 de ani și un proces îndelungat, se arată în catalogul pus la dispoziția publicului de Artmark în 2014. Din 2012, capodopera face din nou parte din colecția familiei Romașcu.

Sculptura, realizată în calcar crinoidal (primul posesor al sculpturii povestea că știe de la Brâncuși că ar fi folosit pentru corpul statuetei un bloc de piatră din catacombele Parisului — grotele Savonnieres), este evaluată la suma de 30 de milioane de euro (prin raportul de expertiză realizat de expertul în artă desemnat de Tribunalul București, de pe lista Ministerului Justiției, să autentifice și să evalueze sculptura).

