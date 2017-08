Azi se decide soarta ex-viceministrului Afacerilor Interne, și a finului său

Dosarul lui Veaceslav Ceban, fost viceministru al Afacerilor Interne, şi al finului său de cununie, angajat al Serviciului Vamal, ambii învinuiţi de trafic de influenţă a fost expediat în instanţa de judecată, iar astăzi judecătorul Sergiu Lazari va da sentința.





Potrivit actului de învinuire, în luna mai, angajatul Serviciului Vamal a pretins 20.000 de euro de la soţia unui bărbat învinuit de fabricarea şi punerea în circulație a multiplelor carduri bancare. Vameşul susţinea că ar avea influență, prin intermediul naşului său, asupra organului de urmărire penală şi procurorilor, în vederea emiterii unei decizii de scoatere de sub urmărire penală şi clasare a procesului penal. Astfel, inculpatul a primit suma de 12.000 de euro, spunând femeii că aceşti bani erau prevăzuţi pentru scoaterea de sub sechestru a apartamentului şi schimbărea măsurii preventive a soţului acesteia.

Peste o lună, vameşul ar fi estorcat 60.000 de euro de la bănuit sub pretextul că ar avea influență, prin intermediul naşului său, asupra unor procurori, în vederea emiterii unei decizii de scoatere de sub urmărire penală şi clasare a procesului penal. Potrivit Serviciului de presă al Procuraturii, pentru că bănuitul nu dispunea de suma respectivă, s-a convenit că banii vor fi transmişi în două rate câte 45.000 de euro şi 15.000 de euro. Astfel, la 24 iunie 2017, sub controlul organului de urmărire penală, inculpatul, a primit o parte 30.000 de euro.

Oamenii legii susţin că ambii învinuiţi au recunoscut vinovăţia integral şi au solicitat examinarea cauzei în procedură specială în baza probelor administrate la faza de urmărire penală. Totodată, la terminarea urmăririi penale, procurorul, constatând că arestul preventiv nu mai este justificat şi temeiurile care au servit la aplicarea acestuia au decăzut, a dispus revocarea acestei măsuri, anunţând judecătorul de instrucţie care l-a aplicat. Dacă vor fi recunoscuţi vinovaţi de cele incriminate aceştia riscă fie amendă de până la 6.000 unități convenționale sau închisoare până la şapte ani.

Ex-viceministrul Afacerilor Interne nu este la primul scandal de corupție. Fostul oficial a fost acuzat de colectarea unor taxe de protecție de la angajații Departamentului Instituții Penitenciare, instituție pe care a condus-o anterior.

În septembrie 2013, la patru luni de la numirea lui în funcția de viceministru de Interne, un grup de 124 de veterani ai MAI din Chişinău şi raioanele Rezina, Criuleni, Anenii Noi şi Căuşeni au semnat o scrisoare deschisă pe numele procurorului general și a ministrului de Interne prin care îl acuzau pe Ceban că ar fi primit lunar de la foștii săi angajați o taxă de protecție care variază între 2.000 și 10.000 de euro. Potrivit scrisorii, angajații DIP erau obligaţi să adune aceste sume de la deținuți. În schimb aceștia le-ar fi permis deținuților să facă trafic de droguri, de țigări, alcool și alte lucruri interzise în penitenciare, scria Timpul.md.

Ceban mai era acuzat că ar fi ținut la control toate achizițiile publice ale DIP și că ar fi promovat în funcții persoane apropiate care nu corespund cerințelor de angajare. Viceministrul nu a răspuns atunci acuzațiilor, iar instituțiile de drept nu s-au autosesizat. Ceban a fost demis din funcția de viceministru în martie 2016.