Banca centrală din estul Libiei lansează propriile monede fabricate în Rusia

Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.



"Noile monede, fabricate in Rusia, se vor alatura bancnotelor produse de rusi si emise deja in jumatatea estica a tarii, care nu este sub controlul guvernului recunoscut de ONU cu sediul la Tripoli, in vest, potrivit Agerpres."

Libia, odata una dintre cele mai bogate tari din Africa, se confrunta cu un puternic declin al nivelului de trai de la revolta din 2011 sprijinita de NATO care l-a rasturnat pe dictatorul Muammar Gaddafi. Cele doua guverne rivale si o serie de grupuri armate lupta pentru control in tara. In timp ce guvernul din Tripoli sustinut de ONU incearca sa preia controlul teritoriului, estul tarii are un cabinet separat cu un prim-ministru si o filiala locala a bancii centrale.





Noile monede in valoare de un dinar libian - aproximativ 75 de centi SUA la cursul oficial, dar mai putin de 12 centi pe piata neagra - vor fi valabile din 2 noiembrie, inlocuind bancnotele care in cea mai mare parte sunt uzate, a declarat Ramzi al-Agha, seful comitetului de lichiditati de la banca centrala din estul Libiei. Transportul de monede a ajuns in portul principalului oras din est, Benghazi, abia redeschis de autoritati dupa ce a fost inchis trei ani din cauza luptelor.

Economia Libiei s-a deteriorat rapid in ultimii ani in timp ce conflictul si anarhia au lovit exporturile de petrol care asigura aproape toate veniturile. Oamenii stau la coada la banci pentru a obtine bancnotele care sunt insuficiente, in timp ce nivelul de trai se prabuseste si preturile explodeaza. Birourile bancii centrale din Tripoli, in vest, si Bayda, in est, ambele afirma ca actioneaza in mod neutru pe fondul crizei. Sediul central al bancii din Tripoli a criticat in trecut emiterea de bancnote in est.

