Banca de stat rusă: Este foarte greu să lucrezi sub sancțiuni în Europa. Ne vom retrage din mai multe țări europene

Banca de stat rusă „Sberbank” intenționează să se retragă din mai multe țări europene, a declarat președintele instutiei, Gherman Gref.



„Suntem acum în plina optimizare a activităților noastre în Europa, din cateva țări vom pleca, vom optimiza biroul nostru central, și, în general, sub sancțiuni în Europa este extrem de greu sa lucrezi“, – a declarat Gref într-un interviu postului de televiziune „Russia 24“, potrivit „RIA Novosti“.

„Suntem acolo (în Europa ) sunt atenta supraveghere a regulatorului. Deși suntem o bancă mică in Europa, ne-au trecut in categoria de importanță sistemică, sub monitorizarea directa a Băncii Centrale Europene. Acest lucru ne-a complicat foarte mult viata – pentru ca o bancă mică nu poate sa suporte toate costurile asociate supravegherii Băncii Centrale Europene, la fel ca o bancă importantă din punct de vedere sistemic – nu este o sarcină ușoară”, a explicat Gref.





Șeful Sberbank a declarat înca de la mijlocul lunii martie anul trecut că instituția de credit va incepe sa reduca în 2016-2017 numărul de filiale și sucursale din Europa. În același timp, banca va investi în dezvoltarea de noi modele de afaceri si intr-o nouă platformă tehnologică.

Pentru prima jumătate a anului 2017, profitul înainte de impozitare al Sberbank a fost de 15,6 miliarde de ruble, conform standardului IFRS.

Geografia prezenței Sberbank acoperă 22 de țări, printre care Belarus, Kazahstan, Turcia, Elveția si mai multe țări din Europa Centrală și de Est.