Barack Obama, cel mai scump fost președinte al SUA. Ce indemnizație va primi anual

Barack Obama este pe punctul de a deveni cel mai scump ex-presedinte, urmand sa ii coste pe contribuabili 1.153.000 de dolari anul viitor, potrivit unui nou memorandum al Serviciului de Cercetare al Congresului privind alocatiile oficiale pentru cei cinci fosti sefi in viata, relateaza Washington Times, citat de Hotnews.ro

Solicitarea pentru bugetul sau pe 2018 este de 1,153,000 de dolari, cu peste 100.000 de dolari mai mult decat cat a cerut presedintele George W. Bush pentru anul viitor si cu aproape 200.000 de dolari mai mult decat bugetul preconizat al presedintelui Clinton.



Presedintele George H.W. Bush este planificat sa obtina 942.000 de dolari, in timp ce presedintele Carter va primi 456.000 de dolari. Fiecare fost presedinte primeste un birou, cheltuieli si, in unele cazuri, o pensie anuala, datorita unei legi din 1950, adoptata dupa ce fostul presedinte Truman s-a luptat pentru venit atunci cand a parasit Casa Alba in 1953.