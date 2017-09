Barbatul din România care are 2 soții. Cele două sunt Surori și au 14 copii. Tot el ne explica cum se împart în dormitor

George Chirilă, bărbatul care trăiește cu două surori, Nicoleta și Mariana, are o poveste demnă de un film. Deși trăiește în păcat, George este de părere că nu a greșit cu nimic, ba chiar este fericit cu decizia lui.

„Când m-am îndrăgostit de Nicoleta. S-a schimbat totul. Prima pe care am văzut-o a fost Mariana. Pentru ea am avut un respect și o considerație deosebită. A doua zi a venit Nicoleta. Pentru prima dată am rămas fără glas. Eram încă un copil, clasa a noua.”

„Prima dată când l-am văzut, l-am admirat ca pe un bărbat. Mie mi-au plăcut băieții cu ochii negri. A fost dragoste la prima vedere.”





„În Grădina Botanică din Iași am cerut-o de soție și mi-a răspuns după 6 luni”, a declarat bărbatul care trăiește cu două surori.

Nicoleta, prima soție a lui George și cea de care bărbatul s-a îndrăgostit nebunește, povestește cu drag despre primii ani din viața lor.

„Prietenia noastră a durat vreo 6 ani de zile. Ne vedeam mai mult în vacanță. Eu am vrut să termin liceul și facultatea.”

„Nu m-am atins de ea timp de 6 ani, abia dacă ne-am atins pe mână. M-a durut la început, nu se poate măsura în cuvinte.”

„La început am fost supărată pe Mariana. Am fost geloasă. Nu m-am gândit că ar putea fi ceva între ei. Am lăsat ca viața să-și urmeze cursul, am zis că așa a trebuit să fie”, a spus Nicoleta.

„Când m-a cerut de soție ne-am sărutat pentru prima dată. Am simțit fluturi în stomac. Mi-a promis că mă va iubi până la final. Când îl aveam pe Petru, să ne ajute cu el și încet, încet s-au apropiat mai mult.”

„I-am zis că sentimentul de îndrăgostire pe care l-am simțit pentru ea, l-am simțit și pentru sora ei”, a mai declarat Nicoleta.

Mariana nu se simte vinovată că s-a băgat în viața Nicoletei și susține că este fericită, că amândouă au același scop și că trebuie să-l iubească pe George.

„Am simțit o atracție tot mai mare. În timp mi-am dat seama că este bărbatul meu. La un moment dat viața ne-a adus împreună. Nu m-am simțit vinovată, știam că o să-i treacă. Nu aveam de ce să fiu geloasă, noi două aveam același scop, să-l facem pe el bărbat”, a povestit Mariana.

Cum fac dragoste?

Cât despre modul în care se împarte sexual între cele două femei, George Chirilă a povestit. „Eu sunt pudic. Nu există o regulă. Eu am căutat să fiu drept în toate privințele, inclusiv în astea intime. Există un echilibru, o armonie. Nu s-a întâmplat niciodată să fim toți în același loc. Nu e pentru mine așa ceva. Latura sexuală are o mică însemnătate pentru mine pentru plăcere. La mine este pentru procreere”.

Sursa: KanalD, Libertatea