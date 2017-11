Băsescu: „Șansa ca și Republica Moldova să avanseze este Unirea ei cu România”

Fostul Președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unității Naționale (PUN), Traian Băsescu, a susținut o conferință de presă cu tema „Unirea Republicii Moldova cu România – între ideal și necesitate strategică”, informează CURENTUL.

„Se pare că în Moldova încă trebuie curaj să se vorbească despre Unirea cu România. Cât timp vom vorbi despre reîntregirea poporului român, avem șanse să se întâmple Unirea. Sunt aici pentru că am crezut întotdeauna în această perspectivă. Problema este că dacă întârziem foarte mult acest proces, el va fi tot mai scump. Am o datorie față de conștiința mea, în primul rând, dar și față de cei cărora 10 ani le-am fost Președinte. Datoria mea este să am curaj să spun adevărul, pentru ca în Republica Moldova nu se spune adevărul, se vând iluzii. Nu există nici un stat din lume, care să recunoască neutralitatea Republicii Moldova. România a avansat enorm față de Republica Moldova, șansa ca și Republica Moldova să avanseze este Unirea ei cu România”, a precizat el.

Prin urmare, Băsescu a vorbit despre teritoriul Transnistriei, odată cu unirea Republicii Moldova cu România.





„Transnistria este un teritoriu extrem de dificil. România, istoric, a avut frontiera pe Nistru, astfel istoric nu poate revendica că Transnistria a fost parte a teritoriului României, deoarece a fost teritoriu ucrainean. Soluția este negocierea, formatul 5+2 nu a dus la nimic, funcționează mai bine de 20 de ani și nu a împins negocierile nici măcar cu un pas mai înainte. Formatul 5+2 a reușit să întârzie orice decizie a statului Republica Moldova, a dat timp guvernului de la Tiraspol să-și creeze statalitatea”, a menționat Băsescu.

Președintele de onoare al PUN a comentat și perspectiva participării la viitoarele alegeri, în 2018, în cazul în care își va redobândi cetățenia.

„Eu nu vin în Republica Moldova pentru că vreau să-mi reconstruiesc o carieră, am fost de toate în politică. Sunt aici pentru că mi-am terminat aceste misiuni, dar am rămas cu multă energie și am considerat că este o obligație a mea să spun ceea ce cred despre viitorul celor două țări românești”, a conchis ea.