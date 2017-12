Băuturile pe ar fi bine să le consumi dacă vrei să arăți sănătos în ochii celorlalți

Cum te ajuta cafeaua sa scapi de cearcane; Uleiul de canepa te poate ajuta sa slabesti.

Alte surse de proteina, in afara de carne si lactate. Care sunt cele mai bune variante vegetale. Nu doar carnea ofera proteine. Exista o multime de surse vegetale, care ajuta dezvoltarea celulara.

Proteinele se digera mai greu decat carbohidratii si confera o satietate indelungata, dar si mai putine calorii. Sigur cunoasteti sursele animale: carne, oua si lactate. Sunt grozave, dar pot contine colesterol si grasimi. Nu doar pe ele va puteti baza pentru necesarul de proteine. Exista si surse vegetale la fel de bune. Mazarea.





O ceasca de mazare este echivalentul uneia de lapte. Femeile au nevoie sa consume 46 grame de proteina pe zi, iar barbatii 56. Puteti prepara o delicioasa supa crema. Quinoa. O ceasca cu quinoa contine 8 gr proteine, dar si toti aminoacizii de care organismul are nevoie. Nucile. Sunt si foarte bogate in calorii. Migdalele, caju si fistic contin 160 de calorii si 6 gr proteina la 30 de grame.

Asadar, sa le consumati crude e cel mai bine, scrie Doctorul Zilei.

Cum te ajuta cafeaua sa scapi de cearcane?

Noptile pierdute sau poate gena au favorizat aparitia pungilor sub ochi sau a cearcanelor. Acum poti scapa de ele cu ajutorul zatului de la cafeaua de dimineata.

Obisnuiesti sa bei cafeaua dimineata si nu stii inca cat de benefic este zatul de cafea pentru pielea ta? De la scrub pentru corp pana la masca naturala, zatul de cafea iti este cel mai bun aliat. Cafeaua, datorita cantitatii mare de antioxidanti te poate scapa de o serie de probleme si te poate ajuta sa scapi de o stare de somnolenta, mai ales in prima parte a zilei. Daca te confrunti cu pungi sub ochi, cearcane sau ochi umflati, cafeaua este solutia, sau mai bine zis zatul de la cafea.

Doua produse extrem de cautate si apreciate, care odata combinate devin cel mai bun tratament pentru problemele tenului. Si asta deoarece cafeaua contine cofeina, substanta ce ajuta la protejarea celulelor impotriva radiatiilor UV si mai ales ca incetineste procesul de imbatranire a pielii. Zatul de cafea combinat cu uleiul de cocos va contribui la hranirea pielii si va reduce cearcanele de sub ochi si ridurile de la nivelul ochilor, anunta Click Sanatate.

Uleiul de canepa te poate ajuta sa slabesti.

Uleiul de canepa este produs din seminte de canepa, si cu cat este mai inchis la culoare, cu atat are un gust mai bun.

Afla ce beneficii mai are, in afara faptului ca ajuta la slabit. Cunoasteti canepa? Potrivit unui studiu din Jurnalul de Chimie Agricola si Alimentara, canepa este o planta ce contine o mult ulei cu beneficii pentru sanatate. Canepa este descendenta din marijuana, care a fost folosita de mii de ani in industria textila, medicina si industria alimentara, de catre oameni din toata lumea.

Cercetatorii au analizat si au constatat ca unele componente ale uleiului de marijuana sunt eficiente pentru a asigura o buna stare de sanatate. Uleiul de canepa sau uleiul din seminte de canepa este uleiul produs din seminte prin stoarcerea si presarea lor pentru a obtine uleiul. Semintele de canepa presate vor elibera un ulei brut de culoare inchisa care se apropie de o culoare verde deschisa, cu un gust savuros.

Culoare mai inchisa a uleiului indica un gust mai deosebit si delicios. Ulei din seminte de canepa fabricat din semintele de soiuri de plante de canabis Cannabis sativa. L contine foarte putin THC, o substanta psihoactiva prezenta in plantele de canabis, relateaza Libertatea pentru femei.

Bauturile pe care le poti consuma daca vrei sa pari atractiv in ochii celorlalti.

Cercetatorii au decis: oamenii isi aleg bautura pe care o consuma in functie de impresia pe care cred ca o vor lasa celorlati. Oamenii de stiinta au mers mai departe cu cercetarea si au aflat ca cei care beau gin au toate sansele sa fie considerati sexy.

Pe de alta parte, cei care consuma vin rosu se simt mai jucausi. Indiferent de ce au in pahar, 3 din 5 participanti la studiu au declarat ca se se simt obositi dupa ce beau.

Specialistii au vrut sa scoata la iveala tipurile de emotii care apar dupa consumul a diferite tipuri de alcool. Studiul a reunit peste 30 000 de persoane, din 21 de tari diferite. Bauturile alcoolice tari - votca, ginul sau romul -ii fac pe oameni agresivi, pe cand berea si vinul rosu le permite acestora sa fie mai maleabili. Votca aduce agresivitate, dar le da oamenilor si o stare care le permite sa planga mai usor, noteaza CSID.

Tratamentul cu ulei de rozmarin combate caderea parului.

Problema alopeciei pana nu demult considerata ca fiind specific masculina, din cauza a mai multor factori printre care si stresul afecteaza si partea feminina. Ingrijeste-ti si mentineti frumusetea parului tau cu ajutorul rozmarinului si vei scapa de cosmarul alopeciei.

Chiar daca era considerata o problema masculina, in ziua de astazi , imaginea vinde destul de mult, si parul este un element primordial al imaginei de sine si a increderii in fortele proprii. In cazul in care ai observat cazuri in familie de alopecie, si vrei sa combati acest efect este foarte important sa ai grija la stilul tau de viata si sa te folosesti de toate remediile naturii pentru a intarzia cat mai mult posibil acest fenomen.

Nu se poate pune aceasta problema pe seama unei singure cauze, mai multi factori contribuie la aparitia acestui fenomen printre care se regasesc bineinteles si factorii genetici, diferite afectiuni ale pielii, anumite deficiente nutritionale,bineinteles si nelipsitul stres, dezechilibrul hormonal sau chiar si anumite efecte secundare la diverse medicamente.

Sursa. Hotnews.ro