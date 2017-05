Benjamin Netanyahu, premier israelian: Israelul coordonează cu Rusia operaţiunile militare în Siria

Israelul îşi coordonează cu Rusia eforturile de a bloca transferurile de armament din Iran şi Siria spre organizaţia şiită libaneză Hezbollah, pentru a evita incidente armate pe teritoriul sirian, afirmă premierul israelian, Benjamin Netanyahu, citat de site-ul YnetNews.com.

Benjamin Netanyahu a declarat că a discutat cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre războiul civil din Siria.

"Am mers la Moscova şi i-am spus lui Vladimir Putin următoarele lucruri: «Noi depunem eforturi în Siria pentru a împiedica transferul unor arme foarte periculoase de către Iran, pe teritoriul sirian, spre mişcarea Hezbollah, în Liban; voi continua să ordon operaţiuni militare pentru blocarea acestor transferuri». I-am spus lui Vladimir Putin că sunt două opţiuni: fie coordonăm acţiunile armatelor noastre pentru a nu exista incidente armate, fie vor apărea incidente. Am fost de acord. Cel mai important lucru este să evităm incidentele, iar până acum am reuşit", a afirmat Benjamin Netanyahu într-un interviu acordat postului tv Israel Plus.





Săptămâna trecută, un bombardament a vizat un depozit de armament al mişcării şiite Hezbollah situat în apropierea Aeroportului internaţional din Damasc. Atacul a fost atribuit Israelului de regimul Bashar al-Assad. Armata israeliană a refuzat să facă vreun comentariu pe tema acestui bombardament.

În martie, Israelul a avertizat că îşi rezervă dreptul de a lansa bombardamente în Siria pentru a bloca transferul de armament ultrasofisticat spre Liban.

Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forţele opoziţiei şi grupuri teroriste, inclusiv organizaţia sunnită Stat Islamic (Stat Islamic în Irak şi Siria / Stat Islamic în Irak şi Levant). Bilanţul conflictului depăşeşte 270.000 de morţi.

Rusia, Iranul şi mişcarea şiită libaneză Hezbollah oferă susţinere Administraţiei Bashar al-Assad. Pe de altă parte, Iranul este acuzat că transferă armament prin Siria organizaţiei fundamentaliste şiite Hezbollah, activă în sudul Libanului şi unul dintre inamicii Israelului.

