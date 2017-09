Țara noastră, chiar dacă nu utilizează încă bitcoin-ul, are deja patru ”bănci” emitente de monedă electronică. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în prezent, Paymaster SRL, Paynet Services SRL, Microinvest SRL și Artosis SRL oferă asemenea servicii.

Potrivit Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, BNM ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, care li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice, informează bizlaw.md.

Datele prezentate de BNM, arată că Paymaster SRL are licență emisă încă în septembrie 2014. În total, compania are 70 de agenții atât în Chișinău, cât și în țară. Paynet Services SRL, cu trei sedii în municipiul Chișinău, și-au reperfectat licențele în 2014 și 2015. Firma are 36 de agenții în țară. Microinvest SRL, cu sediul în Chișinău, are licența emisă în ianuarie 2015. Potrivit datelor BNM, compania nu are agenții în țară. Iar cea de-a patra societate emitentă de monedă electronică, Astosis SRL, deține șase agenții pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Moneda electronică reprezintă o creanță asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor, altele decât moneda electronică, cu scopul de a efectua operațiuni de plată, și care este acceptată de o altă persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.





Societățile emitente de monedă electronică, cărora li s-a eliberat licență pentru activitatea de emitere a monedei electronice, dețin suplimentat și dreptul de a desfășura și alte activități.

Sursa: bizlaw.md