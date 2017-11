BOMBĂ! Complicele lui Proca, Vitalie Halupa, confirmă că Usatîi a comandat omorul lui Gherman Gorbunțov

Detalii scandaloase au fost dezvăluite în ediția de astăzi a emisiunii Fabrika, de la PublikaTV. Într-o intervenție live, complicele killerului Vitalie Proca, Valeriu Halupa a recunoscut că Proca minte, iar adevăratul comanditar al asasinatului asupra omului de afaceri Gherman Gorbunțov, este liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi.



După cum recunoaște Halupa, acesta a fost trimis de interlopul Ion Druță, alias Vanea Pisateli la Londra ca să verifice adresele unde ar locui și activa omul de afaceri Gherman Gorbunțov.

„Peste o lună iarăşi m-a sunat Ion Druţă şi mi-a spus că deoarece deja sunt implicat, mi-a spus să mai merg la două adrese: la oficiu şi la locul de trai. Mi-au plătit drumul şi am plecat. Acolo la oficiu şi acasă persoana era prezentă. Apoi Druţă m-a sunat şi mi-a spus că va veni un băiat care o să mă sune. În câteva zile m-a sunat Vitalie Proca şi m-am întâlnit cu el. El căuta apartament unde să se cazeze. M-a întrebat unde e adresa. I-am arătat hârtia şi mi-a spus să merg cu el pentru că se orientează foarte greu. Am mers împreună la oficiu şi acasă la Gherman Gorbunţov”, a declarat Valeriu Halupa.





Acesta mai spune că în momentul în care a aflat la ce a fost parte s-a dus și a depus declarații la Procuratură. Atunci, Pisateli l-a liniștit și a spus că cel care a comandat asasinatul, Renato Usatîi, care are și legături cu oameni influenți, va avea grijă de tot.

„Când am văzut la televizor, am mers direct la Procuratura Generală, am dat declaraţii, am fost implicat, şi am venit şi am dat declaraţii. Am spus totul aşa cum este. A doua zi m-a sunat Ion Druţă şi m-a întrebat de ce am fost la Procuratură. Din cuvintele lui: m-a sunat Usatîi, oamenii care au comandat toată asta, că sunt oameni puternici care au valoare foarte mare şi mi-a spus să nu-mi fac griji". Mi-a spus că l-a sunat Usatîi şi i-a spus că am fost la Procuratură. Primele mărturii din acest caz le-am dat eu. Atunci am aflat toată povestea”, a adăugat Valeriu Halupa.



Timpul.md