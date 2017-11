BOMBĂ! Igor Dodon mizează pe susţinerea Italiei pentru obţinerea unui acord în privinţa Transnistriei

Preşedintele moldovean Igor Dodon a declarat marţi că mizează pe susţinerea Italiei pentru obţinerea unui acord în privinţa situaţiei regiunii Transnistria, în cadrul discuţiilor în formatul 5+2, odată cu preluarea preşedinţiei OSCE de către Italia în 2018, relatează site-ul agenţiei Tass, citat de Mediafax.

Dodon s-a întâlnit la Roma cu omologul său italian, Sergio Matarella. Începând cu 1 ianuarie 2018, ministrul italian de Externe, Angelino Alfano, va fi noul preşedinte al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

"Italia este unul dintre partenerii de bază ai Moldovei. În acest an, marcăm aniversarea a 25-a de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-italiene. Am pledat pentru fortificarea şi extinderea relaţiilor bilaterale între ţările noastre în toate domeniile de interes comun. Am salutat faptul că în anul 2018 Italia va prelua preşedinţia în cadrul OSCE. Vom sprijini eforturile preşedinţiei italiene în cadrul acestei organizaţii, în special în privinţa reglementării conflictelor de durată. În opinia noastră, OSCE trebuie să rămînă unul dintre principalii garanţi ai păcii şi securităţii în Europa. Mi-am exprimat convingerea că Italia va sprijini Moldova în reglementarea diferendului transnistrean şi speranţa că sub preşedinţia Italiei în OSCE, în anul 2018, vor fi organizate noi runde de negocieri în formatul 5+2 care vor contribui la o avansare în domeniul dat", a transmis Igor Dodon, prin intermediul contului de Facebook.





Discuţiile de pace privind Transnistria în formatul 5+2 presupun participarea Republicii Moldova, Transnistriei, OSCE, Rusiei, Ucrainei şi observatorilor din partea SUA şi UE.

În conformitate cu protocolul încheiat, cel puţin şase reuniuni pe an ar trebui să aibă loc în formatul 5+2. Ultima întâlnire a avut loc la Berlin în 2016, după o pauză de doi ani, şi s-a încheiat cu semnarea unui document. Părţile au convenit să soluţioneze problemele privind recunoaşterea documentelor, precum şi să stabilească o cooperare în domeniile telecomunicaţiilor şi să renunţe la urmărirea penală reciprocă a unor oficiali. Cu toate acestea, acordurile nu au fost puse în aplicare în totalitate.

Recent, autorităţile de la Tiraspol au acuzat OSCE că a întârziat discuţiile în formatul 5+2 privind soluţionarea conflictului din republica separatistă Transnistria.

Regiunea separatistă Transnistria şi-a declarat independenţa faţă de Republica Moldova în 1990, justificând decizia cu frica unei posibile reunificări a Republicii Moldova cu România.