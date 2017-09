Boris Johnson, în vizită la Bucureşti: Am fi nebuni să îi lăsăm pe românii din Marea Britanie să plece înapoi acasă. Vrem să îi păstrăm

Romanii din Marea Britanie "nu ar trebui sa fie deloc ingrijorati" in legatura cu situatia lor dupa Brexit, deoarece "sunt membri extrem de valorosi ai societatii noastre" si "am fi nebuni sa ii lasam sa plece inapoi in Romania", iar dupa iesirea din blocul comunitar, Regatul Unit va ramane deschis pentru persoanele "cu talent, ambitie si hotarare", dar isi va controla singur sistemul de imigratie, a declarat marti, intr-un interviu pentru Agerpres, ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, aflat intr-o scurta vizita la Bucuresti.



"Nu cred ca ar trebui sa fie deloc ingrijorati. Nu ar trebui sa isi faca griji, deoarece sunt membri extrem de valorosi ai societatii noastre. Ii iubim. Au o contributie uriasa la economia Regatului Unit, la cultura britanica", a spus seful diplomatiei britanice, ca raspuns la o intrebare despre cat de ingrijorati ar trebui sa fie romanii care locuiesc si lucreaza in Marea Britanie dupa Brexit.

"Am fost primar al Londrei. Cand mergi prin Londra, vezi o multime de magazine romanesti, romani care lucreaza in toate domeniile. Credem ca sunt jumatate de milion de romani in Regatul Unit. Am fi nebuni sa ii lasam sa plece inapoi in Romania. Vrem sa ii pastram, vrem sa ne asiguram ca se simt in siguranta si ca drepturile lor sunt protejate", a declarat Boris Johnson.





"Dupa Brexit, vrem sa protejam drepturile romanilor in Marea Britanie. Sa garantam aceste drepturi. Si sa ne asiguram ca sunt garantate de instantele din Regatul Unit. Insa aceste instante vor putea de asemenea sa fie atente la jurisprudenta, la dreptul Curtii Europene de Justitie. Obiectivul nostru este sa ne asiguram ca cetatenii romani din Regatul Unit se simt in siguranta", a adaugat el.

Boris Johnson a mai spus ca Marea Britanie nu se va inchide dupa Brexit pentru "oamenii cu talent, ambitie si hotarare", dar ca ea va fi cea care isi va controla sistemul de imigratie, nu Bruxellesul.