Bradul sau hoțul

Eu cred că brazii din piață vin din pepiniere, așa că singurul efect clar, dacă refuzăm să mai procurăm brazi naturali, e dispariția pepinierelor. Nimic grozav, nimic pozitiv. Dar nu e vorba, până la urmă, de brad. E vorba de adevărata problemă pe care ecologiștii o au cu autoritățile: dispariția rapidă a pădurilor.

La noi doar aparent situația nu e la fel de gravă ca în România, unde sunt tăiate ilegal peste 3 hectare de pădure pe oră. Până nu demult se spunea 3, acum se pare că s-a ajuns la 4. În Moldova se taie mai puțin, dar nu înseamnă că o ducem mai bine. Pentru că Moldova e oricum în deficit.





Fondul forestier de la noi e undeva la 12 procente. Deci 3 hectare pe oră ar depăși orice hoție imaginabilă.

Politicienii de la noi și de peste Prut vând pădurile. Aici e problema, nu dacă îmi cumpăr brad de Crăciun. Și nu știu cum putem opri această fărădelege. Fiindcă se pare că tuturor le place lemnul (tăiat), din care pricină nu apar nici legi, nici constrângeri naționale sau internaționale.

Obișnuim să spunem „jaful secolului”, referindu-ne la miliardul furat. Uităm însă că furturile din pădure depășesc această sumă. Iar la problema pădurilor nimeni nu găsește o soluție bună sau măcar funcțională.

Tot la televizor în aceste zile am văzut filmul fantastic „Stăpânul inelelor”. E acolo un personaj, Saruman, care a fost corupt de Sauron. Dacă Sauron e răul prin excelență, Saruman e mâna lui dreaptă. Nu degeaba Sauron are ochiul, iar Saruman are un steag cu o mână. Cu ei luptă toate rasele bune ale pământului: elfi, oameni, gnomi, vulturi, hobiți, ajutați și conduși de opusul lui Saruman: vrăjitorul Gandalf. Există mai multe scene (atât în carte, cât și în film) care ni-l arată pe Saruman defrișând pădurile. Copaci verzi, cu rădăcini puternice, puși la pământ de urâții orci.

Știm foarte bine că literatura se inspiră din realitate. Și văd bine că în țara mea (fie în Basarabia, Ardeal sau Banat) pădurile sunt secerate de sute de Sarumani. Problema tuturor e că nu trăim într-o carte, ci într-o realitate aiuritoare din care lipsește Gandalf. Pădurile noastre cad zi de zi, dar nici o adunare a Enților nu va apărea să rezolve problema.

De aceea spun că în noul an ar trebui să fim mai atenți la ce se fură de lângă noi, nu doar la bănci, fiindcă la cum merg treburile e datoria noastră să fim vrăjitorul cel bun care luptă cu cei care ne distrug țara.