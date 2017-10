BREAKING | Mai multe persoane au fost rănite după ce o maşină a intrat într-o zonă pietonală, în Londra / VIDEO

Mai multe persoane au fost rănite, după ce un vehicul a intrat pe un trotuar destinat pietonilor, în apropierea Muzeului Naţional de Istorie din Londra, informează Reuters.

Metropolitan Police a anunţat că mai multe persoane au fost rănite. Potrivit unui reporter BBC, rănile acestora ar fi minore.

O persoană a fost arestată.

London is not worth the risk. #NaturalHistoryMuseum @pgreenfielduk pic.twitter.com/XVWdOiZnOd