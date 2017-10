BREAKING | O motocicletă a explodat în faţa biroului ataşatului militar iordanian din Paris / VIDEO

O motocicletă a explodat, miercuri, în faţa biroului ataşatului militar iordanian din Paris, însă autorităţile franceze şi cele iordaniene au precizat că încă nu sunt clare cauzele exploziei, informează The Independent.



Poliţia franceză investighează incidentul, ce a avut loc miercuri dimineaţa în faţa biroului ataşatului militar iordanian din Paris. Până în acest moment, Poliţia nu a făcut nicio precizare cu privire la existenţa unor victime.

Abdallah Alolaimat, angajat al Ambasadei Iordaniene din Paris, a declarat că încă nu este clar dacă au fost oameni răniţi în urma deflagraţiei.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iordanian de Externe, citat Agenţia de presă iordaniană Petra, a declarat că explozia a produs daune minore autovehiculelor parcate în faţa clădirii.

Un oficial al Ambasadei iordaniene a declarat pentru Reuters că este de părere că biroul ataşatului militar iordanian nu a fost vizat de vreun atac.

”O motocicletă a explodat în faţa clădirii unde se află biroul ataşatului militar iordanian. Poliţia a demarat o anchetă. Nu pare să fie un act intenţionat”, a declarat oficialul iordanian.

