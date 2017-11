BREAKING NEWS / Londra: Autoritățile nu au depistat indici privind producerea vreunui atac

UPDATE 19:58 Autorităţile nu au depistat indicii privind producerea vreunui atac în centrul Londrei

Autorităţile britanice nu au depistat indicii privind producerea vreunui atac armat în staţia de metrou Oxford Circus, dar, pe fondul panicii, a avut loc o mică busculadă.

"Nu am depistat niciun suspect şi nici dovezi privind focuri de armă. Nu există victime. Agenţii sunt încă la faţa locului. Dacă vă aflaţi în clădiri, vă rugăm să rămâneţi în interior, dacă sunteţi pe stradă, părăsiţi zona Străzii Oxford. Verificările continuă în centrul Londrei", a comunicat Poliţia londoneză.

Poliţia a fost solicitată de persoane care au semnalat focuri de armă în Staţia de metrou Oxford Circus. Alerta de securitate a condus la închiderea a două staţii de metrou din centrul Londrei. Sute de persoane au fugit de teama unui atentat, astfel că, potrivit presei britanice, s-a produs o mică busculadă, soldată cu rănirea unei femei.

Un reporter al publicaţiei The Independent care se afla în Staţia de metrou Oxford Circus a declarat că pasagerilor li s-a comunicat să părăsească rapid zona "din cauza unei urgenţe de securitate". Oamenii au intrat în panică. "Am auzit ţipete, cineva a strigat să fugim. Am văzut fum, lumea a început să fugă panicată. Oamenii s-au adăpostit în clădiri", a declarat reporterul Ryan Butcher.

O serie de atacuri teroriste au avut loc în 2017 în Marea Britanie, inclusiv în centrul Londrei. Douăzeci şi două de persoane au fost ucise, iar alte 250 au fost rănite în atentatul comis în mai în oraşul Manchester. În iunie, opt persoane au fost omorâte, iar 48 au fost rănite într-un atentat comis în zona Westminster din Londra. Ambele atacuri au fost revendicate de reţeaua teroristă Stat Islamic.

UPDATE 19:37 Poliţie: Cel puţin o persoană a fost rănită în incidentul produs la Londra

Cel puţin o persoană a fost rănită în urma incidentului de securitate produs vineri după-amiază în centrul Londrei, anunţă autorităţile britanice.

"Până în acest moment, am primit informaţii despre o femeie care a suferit răni uşoare în momentul părăsirii Staţiei de metrou Oxford Circus. Nu există alte victime semnalate", a transmis Poliţia britanică a Transporturilor.

"Am fost solicitaţi la ora 16.43 (18.43, ora României) pentru incident produs în Staţia de metrou Oxford Circus. Au intervenit trei vehicule de pompieri, iar 15 alte vehicule sunt disponibile în zonă. Vă rugăm să evitaţi zona", a precizat instituţia.

UPDATE 19:26 Poliţie: Incidentul din centrul Londrei probabil este de tip "terorist"

Autorităţile britanice suspectează că incidentul de securitate produs în centrul Londrei este de tip "terorist", anunţă Poliţia metropolitană britanică.

UPDATE 19:21 Două staţii de metrou au fost închise în Londra din cauza incidentului de securitate.

Două staţii de metrou au fost închise în Londra în urma incidentului de securitate produs vineri după-amiază, anunţă Poliţia metropolitană.

"Staţiile de metrou Oxford Circus şi Bond Street sunt închise", a comunicat Scotland Yard, fără a oferi detalii.

Sute de agenţi ai unităţilor speciale ale poliţiei au fost mobilizaţi în centrul Londrei în urma unui incident de securitate.

UPDATE 19:17 Poliţia îndeamnă persoanele aflate în centrul Londrei să se adăpostească

Autorităţile britanice au închis staţia de metrou Oxford Circus şi îndeamnă persoanele care sunt în zonă să se adăpostească în clădiri, informează Sky News.

"Dacă vă aflaţi în zona Oxford Street, adăpostiţi-vă în clădiri! Agenţii de poliţie au intervenit", a transmis Poliţia metropolitană londoneză.

Unii martori au auzit explozii şi focuri de armă în staţia de metrou.

Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora României) în staţia de metrou londoneză Oxford Circus, care a fost evacuată.

Zona a fost securizată de agenţii serviciilor de securitate, iar membri ai unităţilor speciale au coborât în staţia de metrou.

"Agenţii au intervenit la un incident produs în Staţia Oxford Circus. Vor fi difuzate detalii pe măsură ce apar", a comunicat Poliţia britanică a Transporturilor, potrivit publicaţiei The Telegraph.

