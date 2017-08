BREAKING NEWS / Atentat TERORIST în Rusia. ISIS revendică ATACUL /// VIDEO

Doi bărbaţi au înjunghiat luni, într-o staţie de alimentare cu carburant, doi poliţişti, omorându-l pe unul şi rănindu-l pe celălalt, după care au fost ucişi prin împuşcare, în Daghestan, o republică instabilă în Caucazul rus, au anunţat autorităţile locale.

Atacul asupra poliției a avut loc în dimineața zilei de 28 august. S-a raportat că teroriștii i-au atacat polițiști cu cuțite când aceștea alimentau cu combustibil mașina. Unul din polițiști a murit, al doilea a fost rănit, iar al treilea a tras în atacatori.

BREAKING: 'Amaq News Agency reported that the executors of the knife attack in #Kaspiysk #Dagestan #Russia are "soldiers" of #ISIS pic.twitter.com/2HxCchSt8U