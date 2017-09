Beneficiile consumului moderat de whisky

Consumul moderat de alcool ne face să avem parte de sărbători frumoase, însă o băutură în mod special aduce și o serie de beneficii sănătății. Despre ce licoare bahică să fie vorba?







Nu, nu ne referim la șampanie, ci la whisky. Iată care sunt beneficiile pe care le are asupra sănătății!



Ajută la memorie

Antioxidanții care se regăsesc în whisky îmbunătățesc sănătatea creierului și ajută la o mai bună circulație a sângelui. Drept urmare, și memoria devine mult mai bună dacă whisky-ul este consumat cu moderație. În plus, scotch-ul conține și etanol, despre care cercetătorii au arătat că ar juca un rol important în aducerea aminte a unor date specifice și în plasticitatea sinaptică.

Reduce riscul atacurilor cerebrale

Colesterolul este oprit să se depună în sistemul cardiovascular, ați ghicit, de… whisky. Aceaași băutură îndepărtează excesul de colesterol din organism, iar pereții arterelor devin relaxați, reducându-se astfel riscul obstrucțiilor, care conduc, de altfel, la producerea accidentelor vasculare.





Reduce riscul îmbolnăvirii de cancer

Băutura devenită celebră mai întâi în Scoția conține acid elagic, un acid care împiedică moleculele din ADN să intre în contact cu diferiți compuși cancerigeni, cum ar fi nitrosamine și hidrocarburi policiclice. Protejează totodată și organismul împotriva efectelor adverse ale chimioterapiei.

Ajută la digestie

De sute de ani, băutura spirtoasă a jucat un rol important în procesul de digestie al organismului uman. Înainte să devină elementul de antren la petreceri, whisky era consumat după o masă copioasă, ajutând corpul să se relaxeze. Este bun la curele de slăbire, în măsura în care reduce pofta de mâncare și ne împiedică să mâncăm prea mult. Consumul de whisky calmează durerile de stomac și previne o eventuală indigestie ca urmare a degustării unui desert foarte dulce.

Benefic în cura de slăbire

Consumul de whisky, datorită compoziției acestei băuturi din cereale, ajută la inhibarea poftei de mâncare. Nu conține nici prea multe calorii, iar cantitatea de grăsimi și de colesterol este zero. Chiar și numărul de calorii și carbohidrați pe care whisky-ul îl conține sunt sub formă de alcool, este procesat rapid de organism și folosit pentru un boost de energie.



Întărește sistemul imunitar

Antioxidanții și nivelul de vitamine pe care îi are în compoziție această băutură ajută la stimularea sistemului imunitar, ceea ce ne ajută să luptăm cu răceala, bolile de sezon, infecții și alte afecțiuni. Este și un excelent sirpo pentru tuse, recomandat atunci când avem roșu în gât. Puteți folosi ca tratament puțin whisky adăugat într-un ceșcuță cu apă caldă și lămâie.

Controlează nivelul de zahăr

Deși nu este recomandat consumul de alcool în cazul persoanelor diabetice, whisky-ul reglează producerea de insulină din pancreas. “Whisky reduce riscul îmbolnăvirii de diabet, uneori chiar cu 30-40 la sută”, potrivit Organic Facts. ”O cantitate moderată de whisky poate îmbunătăți semnificativ capacitatea organismului de a regla nivelul de insulină și glucoză din organism, și deci reduce riscul de a face diabet”, se arată în studiul Organic facts.

Whisky-ul aduce o serie de beneficii organismului nostru, însă nu uitați că există și alte modalități prin care ne putem regla funcțiile corpului. Este important să avem o dietă echilibrată, să nu exagerăm cu consumul de băuturi alcoolice și să consumăm cei doi litri de apă recomandați zilnic.