Bucătari și cofetari de pe ambele maluri ale Nistrului participă împreună la un stagiu practic

Cu suportul Uniunii Europene, în perioada 14-15 februarie 2017, la Chișinău, un grup de 30 specialiști în arta culinară, de la întreprinderi de pe ambele maluri ale râului Nistru, efectuează un stagiu practic comun. În incinta unor laboratoare dotate cu echipament modern, participanții fac schimb de experiență și învață să decoreze prăjituri, deserturi, să prepare salate apetisante, bucate deosebite din carne și pește. Instruirea practică a precedat cursurile teoretice, organizate în cadrul Proiectului european de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru.

Prezent la eveniment, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Sergiu HAREA a subliniat utilitatea desfășurării instruirilor comune pentru reprezentanții mediului de afaceri din dreapta și din stânga Nistrului. "Pentru a avea acces pe noi piețe de desfacere, indiferent de domeniul de activitate, fiecare agent economic trebuie să le propună consumatorilor produse și servicii calitative. Preluarea noilor metode de preparare a bucatelor și deservire a clienților va constitui un impuls pentru dezvoltarea întreprinderii. Aceste traininguri le oferă participanților posibilitatea de a-și spori calificarea, a obține recomandările experților, dar și a face schimb de idei și contacte. La final, cei mai buni dintre ei vor merge la un stagiu practic în Germania", a precizat Sergiu HAREA.

Igor Gorskii este de pe malul stâng al Nistrului și susține ca a venit la instruire împreună cu alți colegi de lucru: "Suntem prezenți mai mulți membri ai echipei, deoarece așa este mai ușor să luăm deciziile corecte. În cadrul cursului am obținut sfaturi utile, pe unele dintre care deja le implementăm: am schimbat tacâmurile la cafeneaua noastră, modul de aranjare a bucatelor în farfurie, am inclus în meniu noi preparate din carne, ceea ce a făcut să crească numărul de clienți. Totodată, am inițiat noi contacte cu participanții din Râbnița, Chișinău, Tiraspol. Comunicăm activ pe rețelele de socializare, facem schimb de păreri și informații. Aș dori ca asemenea instruiri să fie organizate mai des".





Un alt participant, Alexandru Grosu, este la început de cale, dar spune că și-ar dori o carieră în domeniul culinar: "Am învățat să lucrez cu diferite tipuri de aluat, am aflat noi rețete de prăjituri, torturi etc. În timpul stagiului comun vom exersa în verdea ornamentării deserturilor, preparării bucatelor de bază din pește și carne. Participarea la acest curs îmi va permite să cresc din punct de vedere profesional. Apreciez înalt pregătirea trainerilor și modul de organizare a instruirii."

Proiectul european de consolidare a încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru este realizat în cadrul Programului "Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. În total, de instruiri vor beneficia circa 100 de persoane.

Timpul.md