Bucureștiul va avea patru stadioane noi. Care e primul ce va fi finalizat

Federatia Romana de Fotbal a oferit noi detalii despre procesul de reconstructie a patru stadioane din Bucuresti - Steaua, Dinamo, Rapid si Arcul de Triumf, scrie ziare.com

Potrivit consilierului federal Andrei Vochin, prima arena ce va fi finalizata este cea de rugby de langa Manastirea Casin.

"Cele patru stadioane sunt in diverse faze. Arcul de Triumf este cel mai avansat, urmat de Ghencea, Giulesti si Dinamo. Aceasta este ordinea harniciei, in privinta actelor depuse si a formalitatilor. Stadioanele trebuie sa fie gata in primavara anului 2020. Stadioanele se vor finaliza exact cand trebuie, nu-mi fac probleme", a spus Andrei Vochin la Telekom Sport..





Stadionul Steaua va avea o capacitate de 30 de mii de locuri, Dinamo va avea 25 de mii de locuri, iar Rapid intre 15 si 18 mii de locuri.

Capacitatea celui de rugby va fi intre 8 si 12 mii de locuri, iar tribunele vor fi acoperite.

Costurile totale de constructie vor depasi 100 de milioane de euro si vor fi suportate din bani publici.

Aceste stadioane nu vor organiza meciuri de la EURO 2020, ci vor fi folosite doar ca terenuri de antrenament pentru echipele ce vin in tara noastra.

Bucurestiul va gazdui pe National Arena patru meciuri de la Campionatul European de fotbal din 2020 (trei din grupe si unul din optimi).

In cazul in care se va califica la EURO 2020, Romania va disputa doua meciuri din faza grupelor pe teren propriu.

Alaturi de Bucuresti, vor mai gazdui meciuri din optimi si grupe urmatoarele orase: Copenhaga (Danemarca), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Bilbao (Spania), Budapesta (Ungaria), Bruxelles (Belgia) si Glasgow (Scotia).

Trei meciuri din grupe si cate unul din sferturile de finala vor avea loc in orasele: Munchen (Germania), Baku (Azerbaijan), St. Petersburg (Rusia) si Roma (Italia).

Semifinalele si finala vor avea loc pe stadionul Wembley din Londra.

Cele 13 tari castigatoare nu se vor califica direct, ci vor juca preliminarii pentru a ajunge la turneul final.