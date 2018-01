Câți șoferi cu permise de conducere sunt în R. Moldova

Registrul de stat al conducătorilor de vehicule arată că, la data de 1 ianuarie 2018, în Republica Moldova erau 972553 de șoferi, dintre care 217710 sunt femei, transmite IPN.

Potrivit datelor prezentate de către Agenția Servicii Publice în pagina electronică, mai bine de jumătate dintre șoferi, sau 505 mii, inclusiv 204 mii de femei, au doar permise de categoria B și pot conduce exclusiv mijloace de transport cu un număr de locuri nu mai mare de opt și cu masa nu mai mare de 3500 kg.

Majoritatea celorlalți șoferi au dreptul să conducă două sau mai multe tipuri de transport.114 șoferi dețin permis de conducere pentru nouă categorii de vehicule.





Zece șoferi au doar permise de conducere de categoria D, pentru vehicule care au mai mult de opt locuri pe scaune. Exclusiv permise de categoria F, pentru troleibuze, au 544 de șoferi, printre care și 131 de femei. Permise de conducere doar pentru categoria A, motociclete cu sau fără ataș, au 2036 de persoane. Iar 1128 de șoferi au permise doar de categoria C, pentru autovehicule cu masa mai mare de 3500 kg și cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de opt.

Peste 74 de mii de șoferi dețin permis de conducere pentru categoriile A, B și C, 24 de mii – pentru categoriile A, B, C, D și E, iar peste 5 mii – pentru A, B, C, și D.