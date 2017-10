Calitatea semnalului telefoniei mobilă în afara Chișinăului, în atenția Guvernului: Acoperirea trebuie să fie conform licenței, pe drumurile naționale, nu doar în procente stabilite

În debutul ședinței de astăzi a Guvernului, șeful cabinetului de miniștri, Pavel Filip, a criticat Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) pentru calitatea proastă a semnalului de telefonie mobilă.



Acesta a menționat că se confruntă personal cu această problemă zilnic și, cu toate că a cerut explicații de la ANRCETI, a primit doar răspunsuri formale. Filip a solicitat în acest sens instituției să asigure că nivelul de calitate a semnalului de telefonie mobilă să corespundă cu cel stipulat în licența deținută de operatorul de telefonie.



„M-am adresat de câteva ori și am solicitat explicații de la Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației și pentru că zilele trecute am primit un răspuns mai mult formal, decât un răspuns pe care ar trebui să-l primesc de la o instituție serioasă, revin la problemă în acest format. Eu, personal, mă confrunt cu foarte multe probleme atunci când cade rețeaua, mă deplasez prin republică. Nu mai vorbesc de acoperirea cu internet mobil. Or, operatorii care au obținut o licență din partea statului trebuie să-și respecte obligațiunile. Avem o instituție în acest sens care se numește ANRCETI și are obligația să supravegheze, să monitorizeze, cum întocmai se respectă condițiile licenței. Prin răspunsul pe care l-am primit au spus că mai au nevoie de a forma grupuri de lucru, să examineze. Eu nu înțeleg. Ori ei au uitat că eu am fost responsabil de acest domeniu cinci ani de zile și cunosc cu lux de amănunte ce se întâmplă acolo. Acoperirea trebuie să fie conform licenței pe drumurile naționale, nu doar în procente stabilite”, a declarat prim-ministrul.