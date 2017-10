Când este Halloween 2017 și cum se sărbătorește

Sărbătoarea de Halloween a început să devină tot mai populară în R. Moldova. Află când este Halloween 2017.

Haloween este o sărbătoare fixă, se sărbătorește în fiecare an la aceeași dată – 31 octombrie.

De-a lungul timpului, ziua de Halloween a devenit din sărbătoare păgână o zi a costumelor, a paradelor și a dulciurilor.





În noaptea de Halloween copiii se îmbracă în diverse costume și merg la colindat cu urarea “Trick or treat”. Dacă nu primesc dulciuri, copiii pot face diverse glume proaste. În Statele Unite se murdărește ușa sau se umple curtea cu hârtie igienică.

Ce înseamnă Halloween

Această sărbătoare are origine celtică și numele său provine din limba engleză, de la expresia all hallows’ Even (numele sărbătorii creștine a tuturor creștinilor). Celții marcau ziua în care lua sfârșit perioada de recoltare și începea iarna. Această sărbătoare era considerată un fel de pod către lumea morților.

Legenda de Halloween

Sărbătoarea de Halloween este o sărbătoare creștină. Se pare că păgânii o numeau Samhain și considerau că marchează începutul părții întunecate a anului.

De Samhain se făceau focuri pentru ca fumul să purifice și să protejeze pe cei care se aflau în jurul lui. Focul mima soarele, cel care ținea departe întunericul iernii.

Din secolul 16, oamenii au început să se îmbrace în costume și să meargă din poartă-n poartă recitând sau cântând și cerând ceva de mâncare. Cei care alegeau să practice această tradiție jucau rolul zeităților iernii care, în schimbul mâncării vor fi ceva mai blânde în iarna ce urma.

De abia din secolul 20 oamenii au început să colinde pe la porți folosind celebrul dovleac sculptat. Acesta era folosit pentru a ține departe spiritele rele.

Creștinii au adoptat și modificat puțin sărbătoarea de Samhain într-o zi de comemorare a morților. Astfel, în Franța, de Halloween se fac rugăciuni la mormintele celor dragi și se lasă căni cu lapte, în Italia se pregătesc cine bogate și se lasă pentru ca spiritele să se poată înfrupta și în Spania se fac produse de patiserie în formă de oase ce se lasă pe morminte.

Tradiții de Halloween

Dovleacul Jack o Lantern

Dovleacul de Haloween este simbolul acestei sărbători. Se pare că tradiția de a sculpta dovleacul provine de la o fabulă, un fermier pe nume Jack a reușit să-l păcălească pe diavol și astfel nu a mai reușit să ajungă nici în iad, nici în rai. Sufletul lui a rătăcit pe pământ până într-o zi când și-a făcut o lanternă dintr-o ridiche și o bucată de cărbune. Legenda a fost preluată și acum oamenii au ajuns să pună dovleci sculptați în fața casei pentru a ghida sufletele rătăcite în noaptea de Halloween.

Costumele de Halloween



Se spune că de Samhain vălul dintre lumea morților și lumea viilor devine extrem de subțire, așa că spiritele celor decedați bântuie pe străzi. Superstiția spune că acest spirite se deghizează și bat pe la uși cerând bani sau mâncare. Cine nu oferă nimic spiritelor riscă să fie blestemat sau bântuit.

O altă legendă a costumelor de Halloween este cea conform căreia cine se îmbracă în aceste costume de speriat va păcăli spiritele că este ca ele și astfel ele nu îi vor lua sufletul.

Noaptea festelor, noaptea dulciurilor

În anii 20 și anii 30, adolescenții începuseră să comită foarte multe acte de vandalism, așa că adulții au început să împartă bomboane pentru a împiedica aceste acte.