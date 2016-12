Candu: Astăzi începe o nouă etapă pentru partidul nostru. Vom face din PDM un partid mare care va fi garantul modernizării statului

Partidul Democrat a convocat astăzi cel de-al optulea congres al formaţiunii. Vicepreşedintele formaţiunii, şeful Legislativului, Andrian Candu a spus în discursul său că PDM a fost echipa care a demonstrat că este capabil să genereze reforme curajoase, şi prin urmare, este nevoie ca formaţiunea să-şi propună obiective şi mai mari.



"Congresul Partidului este un moment foarte oportun ca să facem o radiografie a partidului şi a obiectivelor politice pe care ni le-am propus. Am trecut printr-o perioadă de criză în care am demonstrat că putem să muncim. Oamenii din PDM sunt cea mai de preţ. În această perioadă scurtă, am demonstrat că avem capacitatea să facem mai multe lucruri care trebuiau demult făcute pentru ţara noastră. Am început reforme importante pentru ţara noastră. PDM este garantul reformelor. Aceste rezultate se văd şi nu pot fi contestate.

Cred cu tărie că misiunea de mai departe a PDM este protejarea intereselor Moldovei. Partidele şi politicienii au ajuns la nivel scăzut de credibilitate. Începând cu 2016 am început a lucra pentru a demonstra că suntem diferiţi de ceea există. Se poate ca un partid să genereze reforme curajoase. Aici şi astăzi trebuie să ne propunem obiective măreţe. Dacă vom lucra ca până acum, ele vor fi reuşitele noastre.





Toate partidele îşi doresc să ajungă la putere. Şi mai puţine sunt partidele care au viziune proprie pentru a schimba ţara. PDM este partidul care are nu doar un trecut impresionant dar şi un viitor promiţător în politica moldovenească. Astăzi începe o nouă etapă pentru partidul nostru. Vom face din PDM un partid mare care va fi garantul modernizării statului. Sunt optimist şi cred în şansa partidului nostru. Sincere aprecieri pentru cei care lucraţi în diferite domenii în diferite colţuri ale ţării", a spus Andrian Candu.