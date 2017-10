Caraghios! De luni s-ar începe 7 ani de catastrofe! Profeţia biblică despre octombrie 2017 care ar da fiori

Data de 15 octombrie 2017 este "cea mai importantă zi din acest secol sau chiar din mileniul trei", susţine un adept al teoriilor conspiraţioniste, David Meade, care afirmă că o profeţie străveche prevede un şir catastrofal de 7 ani de uragane, cutremure, atacuri nucleare şi alte nenorociri începe chiar acum.

Octombrie 2017 ar fi luna-frontieră dincolo de care lumea se schimbă cu 180 de grade şi "nimic nu va mai fi la fel cum ştim", susţine creştinul conspiraţionist care crede că a găsit semnele exacte ale profeţiei în textul Bibliei.

Cutremurele din Mexic, valul de uragane din zona Caraibelor, sunt semnele pe care americanul le interpretează ca fiind confirmări ale faptului că interpretarea sa e corectă şi Sfârşitul lumii se apropie.





Cei şapte ani de catastrofe prevăzuţi în textul biblic ar include cutremure de magnitudini foarte mari, noi uragane de o forţă fără precedent, atacuri nucleare, cum ameninţă de multă vreme Coreea de Nord, erupţii vulcanice înfricoşătoare.

David Meade prezice că atacurile nucleare şi uraganele vor distruge Planeta, iar bomboana de pe tort va fi apariţia misterioasei Planete X care va declanşa atacul final asupra civilizaţiei umane, potrivit The Sun.

David Meade invocă, între altele Evanghelia după Luca:

"23. Dar vai celor care vor avea in pantece si celor care vor alapta in acele zile. Caci va fi in tara mare stramtorare si manie impotriva acestui popor.

24. Si vor cadea de ascutisul sabiei si vor fi dusi robi la toate neamurile, si Ierusalimul va fi calcat in picioare de neamuri, pana ce se vor implini vremurile neamurilor.

25. Si vor fi semne in soare, in luna si in stele, iar pe pamant spaima intru neamuri si nedumerire din pricina vuietului marii si al valurilor.

26. Iar oamenii vor muri de frica si de asteptarea celor ce au sa vina peste lume, caci puterile cerurilor se vor clatina"

realitatea.net