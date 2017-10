Care este oraşul cu mai multe maşini decât oameni

Numarul masinilor la nivel global este in continua crestere. Acest fapt nu este o noutate. Doar in Romania, in prima jumatate a anului 2017 s-au inregistrat peste 250.000 de masini noi pe strazile nationale.

Din ce in ce mai multi oameni nu mai vad masinile ca pe un moft, ci ca pe o necesitate. Astfel apar din ce in ce mai multe automobile pe strazile fiecarei tari.

Insa situatia tinde sa devina si exagerata uneori. Stiati ca exista un oras in intreaga lume unde efectiv sunt inregistrate mai multe masini decat locuitori ai orasului? Care este acest oras? Aflati in cele ce urmeaza.

Orase supra – aglomerate cu masini





Astfel de orase exista in intreaga lume, insa in Romania situatia tinde sa fie chiar hazlie la un punct. Spre exemplu, Mehedinti este un oras in care aproximativ 6.000 de oameni traiesc in baza unui ajutor social, tinerii nu au locuri de munca, iar rata somajului depaseste 10%. Totusi, orasul are inscrise 68.000 de autovehicule.

Cu alte cuvinte, la fiecare familie de patru membri exista cate o masina. Nici Bucurestiul nu este mai prejos. Acesta se afla in top 10 la nivel european, in ceea ce priveste numarul masinilor ce circula pe strazi. In Bucuresti exista 1 masina la 2 oameni . In timp ce media Romaniei este, la momentul actual, de 2 masini la 10 oameni, conform PwC.

In Europa, Roma este pe locul intai. Aici puteti gasi peste 600 de autovehicule la mia de locuitori. Iar in Paris puteti gasi pana la 390 de masini la mia de locuitori.

Care este cel mai sufocant oras in ceea ce priveste numarul de masini?

Dupa cum ziceam la inceput, exista in lume un oras in care sunt inscrise mai multe masini decat locuitori. Acesta este Los Angeles. Multi specialisti spun ca acest lucru se datoreaza faptului ca zona mitropolitana este una dintre cele mai mari aglomeratii urbane din lume.

In 2014, conform datelor oficiale, Los Angeles adapostea 3.960.000 de oameni. Iar numarul autovehiculelor inregistrate era de 7.423.446 de masini. Dintre acestea, peste 6 milioane erau autoturisme, 1.066.409 erau camioane, iar 159.464 erau motociclete.

Imaginati-va nivelul de poluare din acest oras! Aici exista practic aproape 2 masini pe cap de locuitor. Nivelul de noxe emise este inimaginabil.

Si trebuie sa ne gandim ca americanii prefera in general masinile din clasa muscle, cu motor puternic, piese auto extrem de scumpe si cu un consum super ridicat. Astfel, acestea se presupune ca emit un numar mult mai mare de poluanti in atmosfera.

Iata asadar un oras in care cu siguranta nu ai dori sa te trezesti blocat in trafic in cazul unei ore de varf!

businessmagazin.ro