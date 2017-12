Casa Regală: La moartea regelui, Margareta a devenit regina României

Casa Regala si-a republicat statutul, miercuri dimineata, care prevede ca, la moartea regelui Mihai, principesa Margareta devine automat regina a Romaniei.

"Imediat dupa decesul Sefului Casei Regale a Romaniei, fara vreo proclamatie ulterioara, Mostenitorul Evident sau Mostenitorul Prezumptiv, in functie de cine va fi in viata si primul in linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipa titlul si apelativul de Rege sau Regina, indiferent de pozitia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare si indiferent daca, mai tarziu, va alege sau nu sa nu foloseasca un asemenea titlu sau apelativ", prevede articolul 1 din "Normele Fundamentale ale Familiei Regale a Romaniei", republicate azi pe site-ul oficial.



Iar din articolul 2 aflam ca "actualul Mostenitor la Sefia Casei Regale a Romaniei este:

Alteta Sa Regala Margareta, Principesa Mostenitoare a Romaniei (jure sanguinis), care va fi de acum inainte si va ramane dupa decesul meu Custode al Coroanei Romaniei (ad personam) ".