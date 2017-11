Cât COSTĂ o EXCLUDERE din CASA REGALĂ A ROMÂNIEI? Suma INFIMĂ primită de PRINCIPELE NICOLAE

Fostul principe Nicolae a afirmat, în urmă cu câteva zile, că a primit o sumă de bani din partea reprezentanților Casei Regale în 2015, în momentul care a succedat retragerii titlului și excluderii lui din linia de succesiune.

Deși a lăsat să se înțeleagă că reprezintă un subiec tabu, principele Nicolae a ținut ca suma să fie scoasă la suprafață prin avocatul Radu Enache.

„Suma nu a fost mare, a fost echivalentul a 1.000 euro sau 1.000 de dolari, sa-si refaca viata in alta tara. E o suma mica pentru orice tara occidentala, daca vrei sa traiesti intr-un mod decent acolo. Aceasta suma nu era data pe toata durata vietii lui Nicolae sau pentru zeci si zeci de ani. Era vorba despre o suma mica pentru o perioada scurta de timp. Da, era o suma platita lunar.





Insa, in 2015, in toamna, el vine in Romania sa incerce sa lamureasca situatia presupusului copil, s-o chemam pe doamna respectiva la test, sa programam testul pentru anul urmator. Atunci, Principesa Margareta afla, ii trimite un e-mail foarte sever, dur, i se taie aceasta alocatie minima. De atunci nu mai are nici o suma, traieste muncind, colaborand, nu face caz de statutul lui si incearca sa traiasca precum un tanar din zilele noatre. Are colaborari pe Relatii Publice si in nici un caz nu a mai primit bani de la Casa Regala sau de la altcineva care sa-l sustina intr-un mod deosebit”, a spus avocatul Radu Enache la Antena 3.