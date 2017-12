Cât costă o singură oră din viață. Pilda care te va pune pe gânduri

Cât costă o oră din viață. Iată o pildă care te va pune pe gânduri.



Un om a venit de la munca tarziu, obosit si nervos, gasindu-si baiatul de 5 ani asteptand la usa.

– Tati, pot sa te intreb ceva?

– Da, sigur, despre ce e vorba? a raspuns omul.

– Tati, cati bani castigi pe ora?

– Asta nu e treaba ta. De ce ma intrebi astfel de lucruri. Spuse omul nervos.

– Doar vreau sa stiu…Te rog, spune-mi, cat castigi pe ora?

– Daca trebuie sa stii, castig 50 lei pe ora.

– Aha, a raspuns micutul, cu capul plecat.

– Tati, imi imprumuti, te rog, 25 lei?

Tatal s-a infuriat:

– Daca singurul motiv pentru care m-ai intrebat asta este ca sa-mi ceri niste bani sa iti cumperi o jucarie prosteasca sau alte porcarii, atunci du-te direct in camera ta la culcare.

Gandeste-te de ce esti asa egoist. Nu lucrez din greu in fiecare zi pentru asa copilarii.

Micutul a mers in liniste in camera si a inchis usa.

Omul s-a enervat si mai tare pe intrebarile baiatului. Cum a putut sa puna asa intrebari doar pentru a cere niste bani.

Dupa o ora, omul s-a calmat si a inceput sa gandeasca:

Poate era ceva de care chiar avea nevoie sa cumpere cu 25 lei si chiar nu mi-a cerut bani des. Omul a mers la usa baiatului si a deschis-o.

– Dormi? a intrebat…

– Nu tati, sunt treaz, a raspuns baiatul.

– M-am gandit, poate am fost prea dur mai devreme, spuse tatal. A fost o zi lunga si m-am descarcat pe tine. Uite aici ai 25 lei.

Micutul a sarit, zambind.

– Multumesc, tati!

Dupa aceea a scos un pumn de bani. Omul a vazut ca baiatul avea deja bani si s-a enervat din nou. Micutul si-a numarat incet banii si s-a uitat catre tatal sau.

– De ce vrei mai multi bani daca deja ai? a spus tatal.

– Pentru ca nu am avut destul, dar acum am, a replicat baiatul. Tati, acum am 50 lei. Pot sa cumpar o ora cu tine? Te rog sa vii mai repede acasa, maine. Vreau sa mananc cu tine.

Tatal a fost distrus. Si-a luat baiatul in brate si l-a implorat sa il ierte.

Este doar o reamintire pentru toti ce lucreaza din greu in viata. Nu ar trebui sa lasam timpul sa treaca printre degete fara sa petrecem timp cu cei care chiar conteaza pentru noi, aceia apropiati de inimile noastre. Sa ne amintim sa impartim cei 50 lei din timpul nostru cu cineva pe care iubim.

Daca maine murim, compania pentru care lucram ne va inlocui foarte usor, in cateva ore. Dar familia si prietenii pe care ii lasam in urma o sa simta pierderea pentru tot restul vietilor lor.





