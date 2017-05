Cât de (ne)prietenos este orașul Chișinău cu tinerii

Deși locuitorii capitalei se plâng tot mai des de problemele existente din Chișinău, acest oraș a fost selectat de un juriu independent pentru etapele finale ale concursului „Capitala europeană a tineretului 2020”. Astfel, peste trei ani, Chișinăul ar putea deveni unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa. De aceea, am provocat câțiva tineri activi să ne spună cât de prietenos este orașul, ce oportunități oferă tinerilor, dar și ce îl deosebește de alte metropole europene pe care protagoniștii reportajului le-au vizitat.

„Doar prin implicare și proactivitate putem dezvolta o comunitate sănătoasă”

„Chișinăul nu ține pasul cu procesul natural de evoluție a societății”

Victoria este o tânără, care de șase ani locuiește în orașul Chișinău. Fata are studii superioare complete, este angajată în cadrul unei instituții de stat și mai are o mulțime de activități interesante. Tânăra a fost dintotdeauna implicată în viața civică, iar la începutul anilor de studenție când a ajuns la Chișinău, comunitatea de aici i-a oferit mult mai multe oportunități. Așa că încă din acele timpuri, Victoria s-a implicat în mai multe activități comunitare și a fost membră a organizațiilor de tineret și a grupurilor de inițiativă. Acum, chiar dacă nu mai este studentă, Victoria nu încetează să fie o persoană activă social. „Pe lângă job-ul pe care-l am, scriu, particip la dezvoltarea diverselor proiecte și sunt activ implicată în câteva organizații de tineret la nivel local și european. Deoarece, consider că doar prin implicare și proactivitate putem dezvolta o comunitate sănătoasă. Știu, sună destul de banal, dar alternativă mai bună nu există. În același timp, regret că odată cu vârsta pierdem din entuziasmul de a salva lumea, în cazul nostru Chișinăul”, recunoaște fata.Datorită diverselor activități pe care le are, tânăra călătorește des, iar în ultimul an a reușit să viziteze nouă orașe europene, pe unele dintre ele, chiar de câteva ori și a rămas impresionată de locurile descoperite. Astfel, fata a observat că viața socială a unui loc depinde mult și de bagajul său istoric și cultural, iar orașul Chișinău, din păcate, nu ține pasul cu procesul de evoluție din alte orașe ale lumii. „În ultimul an, am vizitat orașele Roma, Berlin, București, Nicosia, Larnaca, Veneția, Bruxelles, Vilnius și Valletta. Evident, viața socială a unui loc depinde mult și de bagajul său istoric și cultural, în funcție de asta se creează și modul de viață.

Dar, în general, obiceiurile oamenilor se aseamănă în majoritatea orașelor. Peste tot se merge la teatru, se vizitează muzee, se plimbă prin parcuri și se odihnește prin pub-uri. Pe lângă patrimoniul cultural îmi place să atrag atenția și la infrastructura orașelor, modul în care ele sunt adaptate la necesitățile oamenilor. La acest capitol încep să apară discrepanțe mari, de la un oraș la altul. Din păcate, Chișinăul rămâne în urmă la multe capitole, cum ar fi transportul public subdezvoltat, accesibilitate redusă pentru persoane cu necesități speciale, străzi neprietenoase pietonilor, lipsa serviciilor de utilitate publică, chiar și lipsa banală a indicatorilor stradali. Lumea se dezvoltă, societatea începe să aibă din ce în ce mai multe necesități și cu regret orașul Chișinău nu ține deloc pasul cu acest proces natural de evoluție, ba mai mult, pierde și din puținul pe care îl are”, recunoaște Victoria



„Cel mai rău lucru ce poate distruge un oraș este ignoranța propriilor locuitori”





Chiar dacă orașul Chișinău nu este perfect, Victoria totuși găsește cum să-și petreacă timpul aici, mai mult decât atât, fata este plăcut impresionată că în ultima perioadă apar tot mai multe grupuri de tineri, care încearcă să schimbe lucrurile în bine. „Timpul liber îl petrec mai mult în parcuri, acolo unde fie citesc, fie mă plimb cu bicicleta. O perioadă obișnuiam să merg lunar la teatru, chiar și la cele mai puțin formale, așa-numitele laboratoare teatrale, ar trebui să revin la această practică. Uneori, în serile de weekend ies cu prietenii în oraș. Îmi plac localurile din categoria „underground”. Nu sunt multe în Chișinău, dar acolo comunitatea de oameni e mult mai faină, fără fandoseli. În general, mă bucur să observ în ultima perioadă diverse grupuri de inițiativă a tinerilor care vor să facă acest oraș mai prietenos cu oamenii săi. Cel mai rău lucru ce poate distruge Chișinăul este ignoranța propriilor locuitori”, conchide tânăra.

O altă locuitoare activă a orașului Chișinău este și Mihaela. La cei 21 de ani, fata este studentă, blogger și membru activ al unei organizații de tineret din țară. Deși a călătorit mult, tânăra nu vede Chișinăul ca pe un oraș neprietenos, dimpotrivă aceasta este de părere că aici tinerii au parte de multe oportunități, important este să dorească să se implice. „Chișinăul mi-a oferit multe oportunități. Aici am putut să mă implic în organizații de voluntariat, dar și în diferite proiecte care m-au ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și personal. De-a lungul timpului am realizat împreună cu organizația din care fac parte, diferite acțiuni de salubrizare, dar și alte evenimente prin care am îndemnat chișinăuienii să devină mai buni și mai responsabili. Sper că ne-a reușit”, explică Mihaela.

Infrastructura orașului necesită o modernizare urgentă

Fata a reușit să viziteze până în prezent 15 orașe din străinătate. Toate au fost foarte diferite de Chișinău, iar cel mai mult a impresionat-o Torre di Palme, Italia, Brașovul și Odesa. Dacă în Chișinău, tânără merge în timpul liber la evenimente sau organizează diferite activități de voluntariat, atunci, în vacanțe aceasta preferă să se plimbe, să viziteze locuri pitorești și să surprindă momente impresionante cu aparatul foto.

Mihaela consideră că orașul Chișinău are nevoie de câteva schimbări pentru a deveni cu adevărat prietenos cu tinerii. „Cred, s-ar putea crea mai multe oportunități pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor, iar infrastructura necesită o modernizare urgentă. În orașele europene pe care le-am vizitat am apreciat mult modul de gândire al oamenilor și percepția lor față de lucrurile înconjurătoare. Consider că nu ar fi rău să preluăm și noi cât de puțin din sistemul lor educațional și administrativ”, concretizează tânăra.

Dinu este un băiat care acum cinci ani s-a stabilit în Chișinău. Tânărul muncește în domeniul construcțiilor și spune că nu are timp pentru călătorii. Totuși, în acești ani, băiatul a avut câteva deplasări în scop de serviciu. Iar reîntors acasă a văzut de fiecare dată că orașul este suficient de atractiv. „Am impresia că multă lume exagerează considerând Chișinăul un oraș trist. Bunăoară, Moscova este o metropolă cu la fel de multe probleme, dar nimeni nu se plânge. E adevărat suntem departe de unele capitale europene, dar să recunoaștem că nu avem nici bugetul acestora, nici atitudinea locuitorilor de acolo. Chișinăul este un oraș frumos, acum depinde fiecare cum se implică în menținerea și crearea acestei frumuseți. Toți ne plângem că avem un oraș urât, dar cu toate acestea mulți dintre noi nu se respectă în trafic, parchează ilegal și nu păstrează curățenia”, spune tânărul de 25 de ani.



„Chișinăul pare un oraș sovietizat”

Ana este consultant în cadrul unei instituții de stat. Tânăra de 24 de ani a fost până nu demult atât de ocupată, mai întâi cu studiile, iar apoi cu serviciul, încât nu a mai avut timp pentru călătorii. În ultimele luni, însă, fata a început să viziteze periodic orașele țărilor vecine. Iar acest fapt a făcut-o să vadă Chișinăul cu alți ochi. Până nu demult aveam impresia că locuiesc într-un oraș perfect, însă a fost suficient să vizitez Iașiul, Cluj-Napoca, Piatra Neamț și Sibiul ca să-mi schimb părerea. Din păcate, Chișinăul încă pare un oraș sovietizat de la infrastructură, până la atitudinea oamenilor. Iar dacă în România, monumentele arhitecturale sunt restabilite și îngrijite, la noi sunt lăsate de izbeliște”, spune fata.

Mai mult de atât, tânăra remarcă faptul că orașul nu este prietenos cu toți locuitorii, deoarece întâlnim la fiecare pas, mașini parcate neregulamentar, cerșetori și gropi. Iar puținele locuri în care tinerii s-ar putea dezvolta sau relaxa sunt costisitoare. „Nu odată am fost atacată și blestemată de cerșetori, când mă întorceam seara acasă de la muncă. Despre ce fel de oraș prietenos vorbim? În plus, deși în oraș există locuri unde tinerii și-ar putea petrece timpul util, acestea sunt foarte costisitoare. Iar cu salariul unui tânăr specialist singurele modalități de a petrece timpul liber rămân cititul și primblările”, conchide fata.

Titlul „Capitala Europeană a Tineretului” este acordat de Forumul European al Tineretului unei municipalități europene pentru o perioadă de un an, timp în care îi este oferită șansa de a-și expune și dezvolta viața culturală, socială, politică și economică a tineretului. Această distincție încurajează municipalitățile să continue și să extindă implementarea proiectelor de participare a tinerilor și să încurajeze participarea activă a lor în societate. Capitală Republicii Moldova se va duela în finala concursului cu orașele Amiens din Franța, Klaipėda din Lituania Timișoara din România și Villach din Austria. Titlul de Capitală Europeană a Tineretului pentru anul 2017 îi aparține oraşului Varna din Bulgaria.

Foto: Maxim Chumash