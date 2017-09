CAZUL Andrei Brăguța. Din păcate în ultimii ani s-a revenit la practica sovietică unde judecătorii nu fac altceva de cât să valideze solicitările procurorilor

Mai mulți angajați de la penitenciarele nr.13 și 16 din Chișinău și angajați ai poliției au fost suspendați din funcție, pe durata anchetei în cazul decesului lui Andrei Brăguța.

Sper să existe argumente în favoarea acestei decizii deși m-aș mira. Toate persoanele suspendate n-au făcut altceva decât altceva de cât să pună în aplicare un ordin judiciar (mandat de arest).

Problema rezidă în aplicarea quasi-automată de către judecători, fără nici un discernământ a arestului preventiv. Plasarea in arest preventiv pentru 30 de zile pentru o cearta intre un șofer si doi agenți de circulațiile, chiar daca primul a recurs la acte de huliganism, este total nejustificată. Era posibil să fie plasat in arest la domiciliu sau sub control judiciar și omul era azi viu. Din moment se cunoștea ce Andrei Brăguța avea probleme psihice, el cu atât mai mult nu trebuia plasat în arest preventiv. Chiar dacă este o boală psihică, tot boală rămâne a fi, prin urmare Judecătorul care a aplicat arestul preventiv era obligat să verifice acest detaliu.





Decesul lui Andrei Brăguța ne indică odată în plus că avem o problemă de sistem. Din păcate în ultimii ani s-a revenit la practica sovietică unde judecătorii nu fac altceva de cât să valideze solicitările procurorilor privind aplicarea măsurilor preventive. Care este eficiența controlului judiciar asupra aplicării arestului preventiv, din moment ce peste 95% din solicitările procurorilor sunt admise de către judecătorii de instrucție iar peste 94% din recursurile avocaților asupra măsurilor preventive sunt respinse? Puse la un loc cu cu statistica condamnărilor, tabloul este de-a dreptul alarmant!

Art. 5 § 1 al Convecției Europene spune clar: „1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranță. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa, decât în cazurile următoare şi conform căilor legale: (...)” Potrivit practicii Curții Europene, arestarea preventivă trebuie să fie o măsură excepțională. Statistica moldovenească demonstrează că de fapt aceasta este regula.

Aici poate fi accesat un mic ghid privind aplicarea articolului 5 din Convenție: http://www.ier.ro/webfm_send/284685

Este suficient ca judecătroii să urmeze recomandările acestui ghid și problema se va rezolva.



AUTOR: Hanganu, Tănase & Partners