Ce așteaptă persoanele publice de la Moș Crăciun?

Hrenova vrea ca Moșul să indexeze pensiile cu 20 la sută, Casapu visează la un stadion republican, iar Urechean este foarte trist

Magia sărbătorilor plutește în aer și trezește în inimile oamenilor amintirile și spiritul copilăriei. Fiindcă suntem în ajun de Crăciun, TIMPUL a provocat mai multe persoane publice să ne spună ce așteaptă de la Moș Crăciun. Doleanțele acestora ne-au dat de înțeles că, în 2018, bătrânul cu plete dalbe va munci până la extenuare.

„Aș dori un sediu nou pentru Procuratura Generală”

„Îmi doresc ca cetățenii să aibă încredere în poliție”

Eduard Harujen, procurorul general al R. Moldova, a recunoscut că întrebarea noastră l-a luat prin surprindere. A cerut răgaz, timp de câteva minute, după care ne-a mărturisit că nu poate spune ferm că Moș Crăciun nu există, deoarece fiecare om decide singur dacă crede sau nu în minuni. Totuși, procurorul general are câteva rugăminți la Moș. „Anul viitor mi-aș dori condiții de muncă mai bune pentru procurori, mai mult elan și entuziasm profesional din partea lor, un sediu nou pentru Procuratura Generală, răbdare și curaj în fața provocărilor. Și, nu în ultimul rând, un sac mare de încredere din partea cetățenilor. Basmele spun că cei mici trebuie să merite darurile, aduse de Moș Crăciun. De aceea el ar trebui să fie bun cu noi și să ni le ofere, dacă le-am meritat. Pe plan personal nu-mi doresc decât să am în continuare o familie trainică și bună, iar copiii să mă bucure și mai departe cu succesele lor. De asemenea, îmi doresc curaj și răbdare pentru mine și membrii familiei mele care suportă tot ceea ce suport și eu în legătură cu funcția pe care o dețin”, a specificat Harujen.Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), a râs copios auzind întrebarea noastră, însă a păstrat în mare taină așteptările sale de la Moș Crăciun, motivând că nu ne cunoaşte. Totuși, polițistul ne-a dezvăluit un mic secret: „De la Moș Crăciun nu-mi doresc decât ca ai noștri cetățeni să aibă încredere în poliție”.



Dacă pe șeful IGP l-am crezut pe cuvânt, atunci clarvăzătorul Moisei Lepădatu a refuzat să ne răspundă sub același motiv - că nu știe cine suntem. Noi am rămas derutați de asemenea răspuns. Ce fel de clarvăzător e omul, ne-am mirat, dacă nici nu simte cu cine vorbește? A doua zi, însă, Lepădatu ne-a apelat și ne-a dezvăluit totuşi ce așteptări are de la bătrânul cu plete dalbe. „Mi-aș dori ca Moș Crăciun să-mi facă o bucurie, astfel încât copiii bolnavi incurabil de pe tot globul pământesc să se trateze. Aș vrea ca, în 2018, Moșul să facă o minune și să găsească leacul pentru cancerul la copii”, ne-a spus Lepădatu.

„L-aș întreba ce vorbesc copiii mei despre mine?”





Scriitorul Mihai Poiată nu este sigur că Moș Crăciun vine și la bunei, însă ne-a mărturisit că, de-ar da ochii cu el, i-ar mulțumi pentru toate realizările din anul 2017. Poiată nu-și dorește cadouri, dar i-ar adresa Moşului o întrebare existențială, care-l frământă demult. „Când eram tânăr, dacă aș fi crezut că există Moș Crăciun, l-aș fi întrebat: „Oare ce vorbesc părinții mei despre mine în lipsa mea?” Acum, când sunt bunel, l-aș întreba: „Oare ce vorbesc copiii mei despre mine în lipsa mea?”, a precizat scriitorul.

La rândul său, interpretul de muzică populară, Ion Paladi, susține că la anul viitor, are foarte multe turnee atât în R. Moldova, cât și în România. Astfel, nu-şi doreşte de la Moș Crăciun altceva decât sănătate, pace și un an nou mult mai bun pentru toată lumea.

„Vrem un stadion republican”

„El va trebui să aducă bunătate în inimile oamenilor”

„Îmi doresc să nu existe în Moldova atâția copii, care își văd părinții o dată în an”

„Moș Crăciun trebuie să reprezinte interesele poporului”

„Voturile sunt cumpărate, dar dvs. vreți să vorbim despre cadouri”

Tudor Casapu, președintele Federației Naționale de Haltere, ne-a povestit despre condițiile mizerabile în care sunt nevoiți să se antreneze sportivii moldoveni. Campionul olimpic îl roagă din suflet pe Moș Crăciun să conlucreze cu guvernanții și să ușureze viața sportivilor măcar în noul an. „Vrem un stadion republican, un Palat al Sportului și o bază de sport, unde olimpicii noștri ar putea să se antreneze în condiții umane. De asemenea, îmi doresc cât mai multe medalii pentru țara noastră, deoarece în anul 2018 se încep calificările pentru Jocurile Olimpice. Pentru realizarea acestor scopuri, Moș Crăciun ar trebui să le șoptească guvernanților despre problemele cu care ne confruntăm”, a spus Casapu, mai în glumă mai în serios.Deputatul Sergiu Sârbu ne-a spus că are rugăminți banale pentru bătrânul cu barbă albă. El își dorește pace, stabilitate și bunăstare pentru toți cetățenii R. Moldova, dar și sănătate pentru copii. De asemenea, parlamentarul vrea să-și realizeze obiectivele pe care și le-a propus. În acest sens, crede el, Moș Crăciun va avea foarte mult de muncit. „El va trebui să meargă din casă în casă și să aducă încredere și bunătate în inimile oamenilor. Noi înțelegem că avem încă foarte multe probleme și dificultăți, dar cred că este foarte important ca oamenii să nu mai fie atât de pesimiști și să-și recapete încrederea în viitor și în forțele proprii”, a adăugat Sârbu.Liderul PAS, Maia Sandu, înțelege că Moș Crăciun nu există, însă aduce după el o oportunitate, prin care noi putem oferi bucurie celor din jur. Pentru că Moșul există doar în lumea copiilor, crede Sandu, fiecare dintre noi trebuie să se ocupe cu responsabilitate de bunăstarea și fericirea celor din jur. „Dacă aș putea schimba ca prin magie lucrurile, iată ce mi-aș dori. Să nu existe în Moldova atâția copii care își văd părinții o dată pe an sau mai rar. Aș vrea ca bătrânii să aibă o bătrânețe asigurată, dar nu să trăiască la limita existenței cu pensia mizeră pe care o primesc, economisind pe mâncare și căldură. Aș vrea ca tinerii să-și poată realiza potențialul și să aibă oportunități de dezvoltare în țara lor. Și ca familiile să fie împreună, să muncească onest, iar oamenii să fie răsplătiți corect, după muncă. Îmi doresc să avem servicii de sănătate și educație bune, la care să aibă acces toți cetățenii. Îmi doresc ca oamenii să nu mai plece cu sutele de acasă, pentru a găsi un „acasă” mai bun în altă parte”, a explicat Sandu.Înainte de sărbători, deputata PSRM, Elena Hrenova este profund marcată de soarta pensionarilor din R. Moldova. De aceea ea îl roagă pe bătrân să se gândească și la cei de vârsta sa. Potrivit socialistei, Moșul ar trebui să indexeze pensiile cu 20 de procente, dar nu 5 procente, cum o face de obicei. De asemenea, Hrenova vrea ca în țara noastră să domnească pacea și adevărul, iar oamenii să aibă încredere în ziua de mâine. „Pentru asta, Moș Crăciun trebuie să fie just și să reprezinte interesele poporului, dar nu interesele unui grup de oameni”, a adăugat parlamentara.Numai Anatol Șalaru, liderul Partidului Unității Naționale, nu așteaptă cadouri de la nimeni. Mai mult, el a recunoscut că de ceva timp este nevoit să preia rolul de Moș Crăciun pentru cei apropiați. „Sărbătorile de Crăciun sunt foarte frumoase pentru copii și așa trebuie să rămână. Noi, maturii, trebuie să păstrăm magia sărbătorilor și să avem grijă ca cei mici să fie fericiți. Personal ofer cadouri altora, dar nu aștept cadouri de la nimeni. Așa am fost educat să realizez tot de ce am nevoie cu mâna proprie. De aceea nu-mi doresc decât sănătate”, ne-a explicat politicianul.

Cel mai trist l-am surprins pe Serafim Urechean, ex-primarul de Chișinău. Acesta ne-a spus că are o zi proastă și nu vrea să vorbească despre sărbători. Cu toate acestea, el a recunoscut că este foarte preocupat de situația din țară. „Nu aștept nimic de la Moș Crăciun. În situația social-politică în care se află R. Moldova, nu-ți mai arde de cadouri. Uitați-vă numai ce se face în oraș. Vouă poate vă place, dar pe mine, omul, care s-a dedicat trup și suflet acestei localități, mă doare. Oamenii demoralizați au plecat peste hotare, se fură miliardele, nimeni ne este tras la răspundere pentru acest fapt, voturile sunt cumpărate, dar dvs. vreți să vorbim despre cadouri de Crăciun”, a adăugat Urechean foarte decepționat.

Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia, ne-a spus că, deși nu crede în Moș Crăciun, va face totuși un exercițiu de imaginație și ne va spune mai târziu ce-și dorește de la bătrân. Ulterior, însă, ea nu a mai răspuns la apelurile noastre.