Ce boli ascunde constipația

Inainte de a afla ce afectiuni ascunde constipatia, trebuie sa trecem in revista mecanismul acestui simptom. Constipatia se caracterizeaza prin frecventa redusa si dificultatea in eliminarea materiilor fecale.

Medicii spun ca numarul de scaune considerat a fi in limitele normale variaza intre un scaun la una sau doua zile. Asadar, multe persoane care nu au scaun intr-o zi si se simt constipate nu trebuie sa isi faca grija. Problema apare cand scaunul persoanele nu pot elimina toxinele din organism mai multe zile la rand. Constipatia ascunde o serie de boli care afecteaza in special femeile.

Constipatia, simptomul mai multor boli

Constipatia poate fi primul semn al cancerului la colon. Intestinul gros joaca un rol important in mentinerea sanatatii generale, iar atunci cand mucoasa intestinului devine foarte acida, se poate vorbi despre o afectiune degenerativa. Cand alimentatia este lipsita de fibre si tranzitul intestinal este lent, materiile fecale raman mai mult decat trebuie in colon si se lipesc de peretii intestinali. Acestea se fermenteaza si sunt eliminate din ce in ce mai greu, ceea ce favorizeaza dezvoltarea bacteriilor rele si a parazitilor.





Crusta de pe peretii colonului poate ajunge la 7 centimetri grosime, iar organele care sunt afectate imediat, in afara de intestine, sunt ficatul si bila. Mucegaiurile si parazitii dezvoltati in colon pot duce la complicatii stomacale. Si bolile tiroidiene, hepatice, cardiace, renale, urinare sau pulmonare sunt asociate cu constipatia.

Constipatia poate aparea din cauza lipsei vitaminei B1 in organism. Aceasta vitamina regleaza functia intestinului gros. Alte afectiuni asociate cu acest simptom jenant pentru multi pacienti sunt boala Hrischprung, Parkinson, scleroza multipla, lupus eritematos sistemic si fibromul uterin.

Daca simptomul persista mai mult de 5 zile, este recomandata vizita la medic pentru prescrierea unui tratament corespunzator. Asadar, constipatia este primul simptom in cazul mai multor afectiuni care nu au neaparat legatura cu sistemul digestiv.